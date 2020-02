Myrsky tuo kehnon ajokelin ja sähkökatkosten riskin – lumiraja kipuaa ylemmäksi

Lännestä saapuva talvimyrsky tuo eteläiseen ja keskiseen Suomeen riskin sähkökatkoksista iltapäivästä alkaen. Maan pohjois- ja itäosissa on puolestaan syytä varautua huonoon tai erittäin huonoon ajokeliin, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Kovinta puhuria on tiedossa sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi. Eniten myrskyää Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä.

Sateet tulevat vetenä ainakin läntisessä, keskisessä ja eteläisessä Suomessa. Heikko lumipeite uhkaa sulaa näillä alueilla siellä, missä sellaista on.

Lapissa voi puolestaan sataa paikoin 20 senttiä lunta. Näin etelän ja pohjoisen välinen lumen määrän epäsuhta syvenee entisestään.

STT

Kuvat: