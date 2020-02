Myrsky voi aiheuttaa sähkökatkoksia ja kaataa puita Etelä- ja Keski-Suomessa – viimeisetkin keskisen Suomen lumet uhkaavat sulaa

Lännestä saapuva talvimyrsky tuo eteläiseen ja keskiseen Suomeen riskin sähkökatkoksista ja puiden kaatumisesta sunnuntaiksi ja maanantaiksi. Maan pohjois- ja itäosissa on puolestaan syytä varautua huonoon tai erittäin huonoon ajokeliin, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Sunnuntaina iltapäivällä myrskytuulet puhaltavat merialueilla ja leviävät sieltä koko Lapin eteläpuoliseen Suomeen.

Kovinta puhuria on tiedossa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Eniten myrskyää Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä, jossa voi puhaltaa paikoin 25 metriä sekunnissa, kertoi päivystävä meteorologi Hannu Valta Ilmatieteen laitokselta.

Lisäksi on tiedossa runsaita sateita. Sunnuntaina illalla ja maanantain vastaisena yönä vettä tulee ajoittain rankasti.

– Poikkeuksellisen korkea lämpötila tulee vielä mukana. Lämpötilat ovat hyvin korkeita ja nousevat plus viiden paikkeille, Valta sanoi.

Vaasan ja Ruotsin Uumajan välillä liikennöiviä lauttavuoroja peruutettiin myrskyn takia. Wasaline kertoi, että sunnuntain kello 20:n lähtö Vaasasta ja maanantain kello 12:n lähtö Uumajasta on peruttu.

Joet tulvivat Länsi-Suomessa

Sateet tulevat lähipäivinä vetenä ainakin läntisessä, keskisessä ja eteläisessä Suomessa. Heikko lumipeite uhkaa sulaa näillä alueilla siellä, missä sellaista on. Etelä- ja Länsi-Suomessa ei ole lunta lainkaan, ja suuressa osassa keskistä Suomea sitä on ennen myrskyä heikonlaisesti.

– Monin paikoin häviävät viimeisetkin lumet, Valta arvioi.

Lapissa voi puolestaan sataa paikoin 20 senttiä lunta, joten etelän ja pohjoisen välinen lumen määrän epäsuhta vain syvenee. Lapissa lunta on jo ennestään ollut poikkeuksellisen paljon vuodenaikaan nähden, ja esimerkiksi varastojen kattoja on romahdellut lumikuorman alla.

Viikonloppuna ja maanantaina varoitetaan merialueilla nousevasta merenpinnasta, kun tuuli painaa vettä rannikkoa kohti. Länsi-Suomessa varoitetaan myös jokitulvista.

Maanantaina on vielä varsin tuulinen päivä, mutta aurinkokin näyttäytyy.

Ilmatieteen laitokselta tähdennettiin lauantaina, että talvimyrskyn etenemisen ja vaikutusten ennusteessa oli vielä huomattavasti epävarmuutta. Esimerkiksi autoilijoiden onkin syytä seurata lähipäivinä tuoreimpia keliennusteita Ilmatieteen laitoksen nettisivustolta.

Alkavalla viikolla ilma pakastuu, mutta etelään kunnon pakkasia ei ole tiedossa. Loppuviikosta Suomeen virtaa näillä näkymin lauhempaa ilmaa.

STT