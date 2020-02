Myrskypuuskia havaittu jo Ahvenanmaalla ja lounaisrannikolla, sähköjä katkennut ja laiva- ja lauttavuoroja peruttu

Etelätuuli on voimistunut ja myrskypuuskia on Ilmatieteen laitoksen mukaan havaittu jo Ahvenanmaalla ja lounaisrannikolla. Kova tuuli on myös katkonut mantereella sähköjä, ja kello 23:n aikaan sähköttä oli lähes 12 000 asiakasta etenkin lounaisrannikolla ja Turun ympäristössä.

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen lähes kaikille merialueille. Ainoastaan Perämeren etelä- ja pohjoisosassa on voimassa kovan tuulen varoitus.

Kovat tuulet ovat vaikuttaneet myös lautta- ja laivaliikenteeseen. Esimerkiksi Eskilsön lossi Kauniaisissa keskeytti liikennöinnin huonon sään takia. Viking Line puolestaan ilmoitti nettisivullaan peruvansa sääolojen takia yhden vuoron Maarianhaminan ja Helsingin välillä ja kaksi vuoroa Maarianhaminan ja Tukholman välillä.

Turun liikennekeskus varoitti sunnuntai-iltana, että voimakas etelänpuoleinen tuuli saattaa vaikeuttaa tieliikennettä maan länsi- ja eteläosassa. Yön ja aamun aikana ajokeli muuttuu huonoksi maan itä- ja pohjoisosissa.

