New York Times sukelsi seksuaalirikoksista syytetyn Peter Nygårdin taustoihin – miehen kerrotaan saalistaneen ”köyhien perheiden pikkutyttöjä”

Suomalais-kanadalainen vaatemiljardööri Peter Nygård saa raiskaus- ja hyväksikäyttösyytöksiä yhdysvaltalaislehti New York Timesin jutussa. NY Times kertoo haastatelleensa kymmeniä naisia ja Nygårdin entisiä alaisia, jotka kertovat, mitä Nygård Cay -nimellä tunnetussa huvilassa Bahamasaarilla on tapahtunut.

Huvilassa työskennellyt nainen kuvailee Nygårdin saalistavan ”köyhien perheiden pikkutyttöjä”. Lisäksi hänen kerrotaan käyttäneen työntekijöitään tyttöjen etsimiseen ja houkutteluun tiluksilleen, jossa on ollut tarjolla alkoholia ja huumeita. Tytöille on lupailtu luksusta ja esimerkiksi töitä mallina.

Helsingissä syntynyttä ja sittemmin kanadalaistunutta Nygårdia vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa. Osa kanteeseen osallistuneista on kertonut olleensa tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Nygårdia vastaan on aiemmin esitetty useita syytöksiä seksuaalirikoksista, mutta häntä ei ole koskaan tuomittu.

Suomessa taiteilija Katariina Souri on kertonut Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa Nygårdin ahdistelleen häntä Nygård Cay -huvilalla 1990-luvulla.

Miljardöörinaapurit riitelevät kalliisti

NY Times korostaa jutussaan, ettei Nygårdin tarinaan liity vain hyväksikäyttöepäilyjä vaan myös pitkiä ja kalliita oikeustaisteluita Bahaman-naapurin, miljardööri Louis Baconin kanssa. Naapuruutensa varrella riitapukarit ovat syyttäneet toisiaan milloin mistäkin. Nygård on kiistänyt hyväksikäyttösyytteet ja sanonut niiden olevan Baconin masinoimia.

NY Timesin mukaan Bacon on ollut osaltaan etsimässä naisia, jotka syyttävät Nygårdia hyväksikäytöstä. Jutussa kerrotaan kahden siskoksen myöhemmin peruneen syytöksensä ja sanoneen, että heille oli luvattu rahaa tarinoiden sepittämisestä.

– En voinut enää tehdä sitä (valehdella). Saattaa olla, että niin oikeasti kävi muille tytöille, mutta ei minulle ja siskolleni, toinen naisista kertoo jutussa.

Nygård ei ole suostunut medioiden haastattelupyyntöihin eikä ole vastannut STT:n yhteydenottopyyntöön. NY Times sanoo Nygårdin entisen työntekijän ja pitkäaikaisen ystävän Eric Gibsonin soittaneen toimitukseen Nygårdin puolesta ja kutsuneen tätä huomaavaiseksi ja tunnolliseksi.

– Naiset Bahamalla heittäytyvät Peter Nygårdin eteen. Hän on se, jonka kanssa kaikki naiset haluavat olla, Gibson sanoo jutussa.

