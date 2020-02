Nokian tulos piti pintansa viime vuoden lopulla – nopeaa paluuta osingonmaksajaksi ei silti näköpiirissä

Verkkolaitteita valmistavan Nokian tulos pysyi vertailukauden tasolla viime vuoden loppuneljänneksellä. Loka-joulukuun oikaistu liikevoitto oli 1,13 miljardia euroa, mikä oli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös Nokian liikevaihto pysyi loppuvuonna vakaana. Liikevaihtoa kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,9 miljardia euroa.

Nokia pitää ennallaan arvionsa liiketoimintansa kannattavuudesta. Yhtiö arvioi kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosentin olevan tänä vuonna noin 9,5. Myös arvio pitkän aikavälin liikevoittomarginaalista säilyi ennallaan 12-14 prosentissa.

Taustalla syksyn kurssiromahdus

Nokian viimeisen vuosineljänneksen osavuosikatsaukseen kohdistuu paljon mielenkiintoa syksyn kurssiromahduksen jälkeen.

Nokian osake sukelsi lokakuussa poikkeuksellisen jyrkästi, kun yhtiö esitteli edellisen osavuosikatsauksensa. Osake halpeni yhden pörssipäivän aikana lähes 24 prosenttia.

Tuolloin Nokia heikensi tuntuvasti arviotaan liiketoimintansa kannattavuudesta, kertoi viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkkoihin liittyvien riskien toteutumisesta ja ilmoitti keskeyttävänsä osingonmaksun.

Osingonjaon jäädyttämisen avulla Nokia pyrkii lisäämään investointejaan 5g-teknologiaan ja kasvattamaan huvenneita kassavarojaan.

Nokian kassa vahvistui loppuvuonna

Nokia on kertonut, että se voisi palata osingonmaksajaksi sitten, kun yhtiön nettokassa vahvistuu noin kahteen miljardiin euroon. Loppuvuoden aikana Nokian kassavarat kohosivat 1,7 miljardiin euroon, kun ne vielä kolme kuukautta aiemmin olivat vain 344 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Rajeev Surin kommenttien perusteella nopeaa paluuta osingonmaksajaksi ei kuitenkaan ole odotettavissa.

– Ottaen huomioon kassavirran tyypillisen kausiluonteisuuden, emme odota saavuttavamme tuota tasoa tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Jos ylitämme kahden miljardin euron tason sen jälkeen, hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingon jakamista tilikaudelta 2020, Suri sanoo osavuosikatsauksessa.

Nokia on yhä suomalaisten suosikkiosakkeita

Nokian viimeaikaiset vaikeudet tuntuvat suoraan monien suomalaisten piensijoittajien sijoitusvarallisuudessa. Viime vuoden lopulla Nokian osakkeita omisti yli 230 000 suomalaista. Lisäksi valtion pörssiomistuksia hallinnoivalla Solidiumilla on hieman alle neljän prosentin omistusosuus Nokiassa.

Loppusyksystä Nokian osakkeen arvo painui alimmillaan noin kolmeen euroon, mutta sen jälkeen osake on hieman toipunut. Eilinen päätöskurssi oli 3,62 euroa.

Tammikuussa Nokia kertoi aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, joiden arvioidaan johtavan noin 180 työpaikan vähennykseen Suomessa. Yhtiö on arvioinut suurimman vaikutuksen kohdistuvan Espooseen.

STT

