Nordean tulos koheni loppuvuonna, koko viime vuoden tulos lähes puolittui

Pankkikonserni Nordean viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto nousi 1,01 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 705 miljoonaa euroa. Koko viime vuoden liikevoitto kuitenkin supistui 2,11 miljardiin euroon edellisvuoden 3,95 miljardista eurosta.

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kertoo, että panostukset asiakaslähtöisyyteen ja tuottojen kasvattamiseen paransivat liiketoiminnan virettä viime vuoden lopulla. Viimeisellä vuosineljänneksellä tuotot kasvoivat kuusi prosenttia vuodentakaisesta ja konsernin kulut pienenivät viisi prosenttia.

– Olemme siis menossa oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta saavutamme kulu/tuotto-suhteelle asetetun 50 prosentin tavoitteen vuonna 2022, Vang-Jensen sanoo tiedotteessa.

Konsernijohtajan mukaan myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Erityisesti asiakkaiden kerrotaan pitäneen uudesta pohjoismaisesta mobiilipankista, joka lanseerattiin vuonna 2019.

– Emme vielä voi olla tyytyväisiä asiakastyytyväisyyden tasoon, mutta trendi on nyt positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla, Vang-Jensen jatkaa.

Nordean hallitus ehdottaa, että viime vuodelta maksettaisiin osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Ehdotus vastaa linjausta, joka esitettiin lokakuussa julkaistussa osavuosikatsauksessa.

STT

Kuvat: