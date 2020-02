Norwegianin koneita on Kanarian hiekkamyrskyn silmässä – koneet pitää tarkastaa ennen kuin niillä voi lentää

Lentoyhtiö Norwegianin paluulentojen aikataulut ovat edelleen epäselvät Kanariansaarille iskeneen hiekkamyrskyn jälkeen. Peruttujen Suomeen suuntautuvien paluulentojen koneet ovat edelleen saarilla ja ovat joutuneet myrskyn silmään.

– Nämä koneet ovat tietysti seisseet ulkona hiekkamyrskyssä. Jos on nähnyt kuvia paikan päältä, voi nähdä, että hiekkaa on kaikkialla, Norwegianin lehdistövastaava Andreas Hjornholm kertoo STT:lle.

Hjornholmin mukaan koneille on päätetty turvallisuuden vuoksi tehdä tekninen tarkastus, jossa varmistetaan, ettei hiekka ole vahingoittanut niitä.

– Kun tämä tarkastukset on tehty ja koneille on annettu lentolupa, lähdemme Kanariansaarilta matkustajien kanssa ja palautamme heidät Pohjoismaihin, hän jatkaa.

Norwegianin paluulentoja on peruuntunut jo ainakin kolme. Saharasta saapunut hiekkamyrsky aiheutti lauantaina valtavia hankaluuksia Kanariansaarten lentoliikenteeseen.

Hjornholmin mukaan Gran Canarian lentokenttä on virallisesti avautunut, mutta sääennusteet ovat edelleen erittäin huonoja ja tilanteet vaihtuvat nopeasti. Yhtiö on tämän vuoksi päättänyt perua lentoja, jotta lentokoneita ei tarvitsisi ohjata laskeutumaan toisille kentille sääolojen mahdollisesti muuttuessa huonompaan suuntaan.

Hjornholmin mukaan kaikilla kolmella lennolla oli määrä olla noin 175-180 matkustajaa.

– Luulen, että on turvallista olettaa, että Helsingin-lennoilla on lähinnä suomalaisia, mutta joukossa voi olla myös muutama ruotsalainen, hän arvioi.

Norwegianin lisäksi myrsky on vaikuttanut Finnairin paluulentoihin. Ainakin yksi Finnairin operoima lento myöhästyi aiemmin myrskyn vuoksi. Lisäksi tälle illalle suunniteltu Finnairin lento on Suomen lentoasemayhtiö Finavian verkkosivujen mukaan myöhästymässä.

Illalla tuntui ilmassa hiekkaa

Lounais-Teneriffalla lomailleen Anne Arkon piti lentää perheineen takaisin Suomeen lauantaina Norwegianin lennolla, jonka oli määrä lähteä hieman ennen puoltayötä paikallista aikaa. Perhe on matkatoimisto TUI:n järjestämällä matkalla.

– Olimme juuri nousseet taksista Teneriffan eteläisellä lentokentällä, kun puhelimeen tuli ilmoitus lennon peruuntumisesta. Lentokentän taululla peruutuksista ei ollut edes silloin tietoa, Arkko kertoi STT:lle sähköpostitse.

Hiekkamyräkkä ei Arkon mukaan näkynyt Lounais-Teneriffalla mitenkään ennen iltaa. Vasta kun perhe saapui kentälle iltayhdeksän aikoihin, tuntui ilmassa jo hieman hiekkaa.

Arkolla ei ollut yöllä Suomen aikaa tietoa, milloin he pääsevät lähtemään kohti kotia.

TUI:n lehdistöpäivystäjä Joni Lauriala kertoi STT:lle varhain sunnuntaina, että perutulle Norwegianin lennolle oli lähdössä kymmenkunta TUI:n suomalaismatkustajaa. TUI:n seuraava oma lomalento oli tuolloisten tietojen mukaan lähdössä Gran Canarialta Helsinkiin sunnuntaina kello 13.50 aikataulun mukaisesti.

Lentoyhtiö pyytää matkustajilta kärsivällisyyttä

Teneriffan sekä Gran Canarian Las Palmasin lentokentät ovat Hjornholmin mukaan tällä hetkellä erittäin kiireisiä. Hiekkamyrskyillä ei ole ollut vaikutusta ainoastaan Norwegianin lentoihin, vaan käytännössä kaikkien Euroopan lentoyhtiöiden, Hjornholm sanoo.

– Teemme tietenkin kovasti töitä, että saamme lentokoneet tarkastettua niin pian kuin mahdollista, jotta pääsemme palauttamaan matkustajat Pohjoismaihin ja Helsinkiin. En osaa valitettavasti kuitenkaan antaa tarkempaa aikaa tälle.

Hjornholmin mukaan matkustajille ilmoitetaan heti, kun koneet on tarkastettu ja ne ovat lentovalmiita. Näin heillä on mahdollisuus hakeutua lentokentälle ja koneeseen. Asiakkaihin ollaan hänen mukaansa yhteydessä tekstiviestitse.

STT:n saamien tietojen mukaan Kanariansaarilla jumissa olevat suomalaiset matkustajat eivät kuitenkaan ole juuri saaneet tietoja matkayhtiön tai lentoyhtiön suunnalta.

– Ymmärrän, että on turhauttava tilanne, kun on lentokentällä eikä saa tietoa omasta lennostaan. Teemme kovasti töitä, että saamme tämän palapelin ratkaistua. Valitettavasti meihin vaikuttavat myös asiat, jotka eivät ole meidän hallinnassamme.

– Pyydämme asiakkailtamme kärsivällisyyttä, vaikka ymmärrämme, että tilanne on turhauttava.

Näkyvyys putosi kentällä alle 400 metriin

Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:n mukaan näkyvyys putosi Las Palmasin kentällä hiekkamyrskyn takia pahimmillaan alle 400 metriin. Espanjan ilmailuviranomaiset kertoivat Twitterissä puoliltaöin Suomen aikaa, että Teneriffan lentokentiltä lennetään vain Kanariansaarten sisäisiä lentoja.

Calimaksi kutsuttu tuuli kuljettaa hiekkaa Kanariansaarille talvisin Saharasta. Kanariansaarten meteorologian laitos varoitteli Twitterissä, että näkyvyys saattaa tänään jälleen huonontua ja tuulenpuuskat voimistua vaarallisiksi.

Meteorologian laitoksen mukaan tuulenpuuskat ovat puhaltaneet Teneriffalla lauantaina illalla jopa 45 metriä sekunnissa. Las Palmasissa tuulenpuuskat ovat olleet kovimmillaan noin 30 metriä sekunnissa.

STT

