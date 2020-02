Nowruz-juhla tuo tuhatvuotisen persialaisperinteen Steissille

Nuorten keskus Steissillä järjestetään maaliskuussa ensimmäistä kertaa nowruz-juhla.

Nowruz on perinteinen persialainen uudenvuodenjuhla. Persialaisen kalenterin mukaan edessä on vuoden 1398 vaihtuminen vuoteen 1399.

– Perheet ovat Salossa ennenkin juhlineet nowruzia, mutta suuria yhteisiä juhlia ei ole ollut, sanoo nuoriso-ohjaaja Yasin Asgari.

Asgari on kotoisin Afganistanista, ja hänen vuodenkiertoonsa nowruz on kuulunut aina. Hän kokee tärkeäksi eri kulttuurien juhlien huomioimisen ja tunnustautuu innokkaaksi juhlijaksi ympäri vuoden.

– Minulla on tapana sanoa, että masennus häviää, kun tulee jouluvalot.

Nowruzin keväinen värimaailma muistuttaa pääsiäistä – ja juhla myös maistuu hieman samalta. Tarjolla on perinteisesti muun muassa sämänua eli vehnästä ja vedestä imellyttämällä valmistettua ruokaa, joka muistuttaa mämmiä.

Erilaisten herkkujen lisäksi ohjelmaan kuuluu tyypillisesti musiikkia ja tanssia. Juhlajärjestelyissä mukana oleva Afganistanista kotoisin oleva salolaisopiskelija Naim Panahi kertoo etsivänsä juhliin dombransoittajaa. Pitkäkaulainen kielisoitin muistuttaa luuttua.

– Joissakin Afganistanin kylissä kaikki osaavat soittaa sitä ja joissain ei kukaan, kertoo Panahi.

Nähtäväksi jää, löytyykö Salon nowruziin soittajaa. Yasin Asgarin toiveena on, että vahvan tanssiperinteen omaavat kurdit innostuisivat tekemään juhlaan tanssiesityksen.

– Se on kaunista, ja jokaisella liikkeellä on merkityksensä, sanoo Asgari.

Steissin nowruz-juhla on kaikille avoin, maksuton ja ikärajaton. Vaikka tapahtuma on Steissillä, se on tarkoitettu myös aikuisille.

Asgari toivoo juhlan keräävän maahanmuuttajia ja kantaväestöä yhteen.

– Juhla ei liity uskontoon vaan kulttuuriin. Juhlaa on vietetty kolmentuhannen vuoden ajan.

Unesco lisäsi nowruzin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2009, ja vuonna 2010 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 21. päivän kansainväliseksi nowruz-päiväksi.

Nowruz-juhla Steissillä 21.3. klo 13–16. Tarjolla kahvia, teetä ja leivonnaisia. Tapahtuma on maksuton, päihteetön ja ikärajaton.