Halikon lukion vanhojentanssien iltanäytös alkoi perjantaina kello 18. Täsmälleen samalla kellonlyömällä julkistettiin lukion liikunnanopettajan Iku Leinon jatkosopimus Salon Palloilijoiden miesten edustusjoukkueeseen.

Näistä kahdesta asiasta saadaan lukuisia aasinsiltoja Leinoon ja SalPan sopimustilanteeseen. ”Joutsenissa” on 21 pelaajaa, joista toiseksi vanhin on syntynyt vuonna 1998. Leinon syntymävuosi on 1985.

Kun Leino oli omassa lukion vanhojentanssi-iässään, ei kukaan muu SalPan sopimuspelaaja ollut aloittanut vielä alakoulua. 20 muulla pelaajalla on yhteensä vähemmän pelattuja miesten Kakkosen otteluita kuin Leinolla. Häneltä niitä löytyy SalPa-paidassa reilusti yli 200.

– Tämä tilanne pitää minutkin nuorekkaana, Leino naurahti.

– Meidän nuoret jätkämme ovat fiksuja, ja pukukopissa on hauskaa. Niin kauan kun pelaamisesta nauttii, niin pitäähän sitä jatkaa. Toki vähän jatkoa pohdiskelin ja halusin katsoa ja kuulla, miten SalPan alkavan kauden suunnitelmat lähtevät kehittymään. Ne suunnitelmat vakuuttivat minut: hyvä nippu saadaan kasaan.

SalPan kasvatti Leino palasi opiskelujensa jälkeen Saloon ja nousi Kolmosen Wilppaasta sarjaporrasta ylöspäin kesällä 2010. Sen jälkeen Leino–SalPa–Kakkonen-yhtälö oli toimiva läpi koko vuosikymmenen.

– Niistä ihan ensimmäisistä Wilppaasta siirtymisen jälkeen SalPassa pelatuista matseista on jäänyt erityisen hyvät muistot, ja seuraava täysi kausikin meni hyvin. Vastaavasti kauden 2017 loppuhetket kaivelivat kyllä pitkään. Silloin johdimme TPV-ottelua, ja voitolla olisimme päässeet nousukarsintaan.

Muut perjantaina julkistetut uudet sopimuspelaajat ovat Akseli Auranen ja Atte Ekholm. SalPa-kasvatti, keskikaistan pelaaja Auranen debytoi edustusjoukkueessa viime vuonna ja forssalaislähtöinen toppari Ekholm tähyää läpimurtoon Kakkosen tasolla. Viime vuonna hän pelasi enimmäkseen Kolmosta Åbo IFK:ssa.