Terrorismirikosten lainsäädäntö kammataan läpi – sitä verrataan muihin eurooppalaisiin maihin

Oikeusministeriö asettaa tällä viikolla työryhmän arvioimaan terrorismirikosten lainsäädäntöä.

Arviointi koskee erityisesti terroristiryhmän tai -järjestön jäsenyyttä tai sen toimintaan osallistumista. Suomen lainsäädäntöä verrataan keskeisiin eurooppalaisiin vertailumaihin, ministeriö kertoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan Suomen on tärkeä huomioida muun muassa Pohjoismaiden sääntely.

– Terrorismin torjunta on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Siksi hallitus haluaa varmistaa, että jo sinänsä kattava terrorismirikoslainsäädäntömme on kaikilta osin ajantasainen, Henriksson sanoo ministeriön tiedotteessa.

Arviointi liittyy hallituksen joulukuiseen päätökseen kotiuttaa suomalaisia al-Holin leiriltä Syyriasta. Tuolloin vasta-aloittanut Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti leirin suomalaislasten kotiuttamisen yhteydessä päivittää Suomen terroristilainsäädäntöä.

Samoihin aikoihin muun muassa presidentti Sauli Niinistö totesi, että esimerkiksi terroristijärjestöön kuuluminen tulisi olla rangaistavaa. Niinistö sanoi, että Suomessa turvallisuusriskien kohtelu ei voi olla lievempää ja lainsäädäntö väljempää kuin verrokkimaissa.

Ministeriön työryhmän toimikausi päättyy toukokuun lopulla.

STT

Kuvat: