Espoon areenan kansoittivat lauantaina energiset tytöt ja nuoret naiset voimakkaissa esiintymismeikeissä sekä heidän läheisensä ja yleisönsä, jotka täyttivät jäähallin kannustuksella jokaisen onnistumisen jälkeen.

Näiden laji-ihmisten ulkopuolella oleville muodostelmaluistelu on korkeintaan vuosittainen väläys televisiossa, kun Suomea edustava seurajoukkue hakee menestystä MM-kisoista. Televisioväläys näyttää yhtenäistä, kaunista liikettä; jään minimaalisen kitkan mahdollistamaa liikkeen helppouden illuusiota.

Tällä kaudella muodostelmaluistelu on ollut julkisuudessa enemmän kuin koskaan Helsingfors Skridskoklubbin (HSK) muodostelmaluistelun päävalmentajan Mirjami Penttisen epäasiallisen käytöksen vuoksi saaman kilpailukiellon vuoksi. Se on muistuttanut, millainen ristiriita voi piillä lajin estetiikan ja tuon estetiikan saavuttamiseen käytettävien keinojen välillä.

Ja kun kyse on amatööriurheilusta, joka vaatii harrastajiltaan suuria uhrauksia, täytyy kivun tuntua vielä kirvelevämmältä kuin lajeissa, joissa palkinto ei ole pelkästään oman palavan innon tyydyttäminen.

HSK:n seniorijoukkue Team Unique sai Espoon areenan yleisöltä äänekkään tuen ja lähtee lyhytohjelman 78,40 pisteen turvin paalupaikalta tavoittelemaan Suomen mestaruutta sunnuntain vapaaohjelmassa. SM-kisojen voittaja saa suoraan paikan MM-kisoihin, ja Suomen toinen MM-edustaja ratkeaa kolmen kilpailun pistekeskiarvon perusteella.

– Perussuoritus, Team Uniquen toinen kapteeni Tuuli Mäkinen, 26, kuittasi joukkueen lyhytohjelman.

Mäkinen kertoi, että hänen motivaationsa luisteluun kasvaa joukkueesta.

– On paras fiilis, kun tunnet kaikki viisitoista ympärilläsi. Ja nämä kisaviikonloput ja -päivät, ne ovat täynnä odotusta ja jännitystä, Mäkinen sanoi.

Mäkisen mukaan julkinen valmennuskeskustelu ei ole vaikuttanut Team Uniquen paljoa.

– Meillä on ollut joukkueena hyvä kausi. Olemme tehneet tulosta ja pystyneet nauttimaan luistelusta.

Mäkinen on luistellut yli 20 vuotta, eikä vuosiin ole mahtunut huonoja kokemuksia valmentamisesta.

– Mun kaikki kokemukset ovat olleet hyviä.

”Mä vain rakastan tätä”

Aiemmin lauantaina HSK:n juniorijoukkue Team Mystique esitti lyhytohjelmansa vapautuneesti, sillä joukkue on jo ennen SM-kisoja valittu Suomen ykkösjoukkueeksi juniorien MM-kisoihin.

Joukkueen kapteenit ovat kaksi 17-vuotiasta Annaa, Anna Kivekäs ja Anna Loimaranta.

– Mä vain rakastan tätä. Se on kivaa, ja joukkueessa oleminen on kivaa, Kivekäs kertoi.

Se on ollut rakkautta ensi silmäyksestä lähtien, sillä luistelemisen Kivekäs aloitti kolmevuotiaana. Loimaranta kertoi aloittaneensa kolme vuotta vanhempana, mutta hänen halunsa luistella rakentui samoista aineksista kuin toisen kapteenin.

– Ihan samat sanat. Pääsee haastamaan itseään, ja tässä oppii paljon. Mitä pitemmälle tätä on jatkanut, sitä suuremmaksi rakkaus lajiin on voimistunut, Loimaranta kertoi.

HSK:ta jakaneen Penttisen kilpailukiellon käsittelyssä myös Team Mystique on käyttänyt urheilijoiden perinteistä elämänhallintaperiaatetta, asioiden lokerointia.

– Me olemme yrittäneet sulkea sen pois mahdollisimman hyvin. Me emme voi vaikuttaa siihen, Kivekäs sanoi.

Onko kohun sulkeminen pois mielistä onnistunut?

– Joo ja ei. Totta kai se vaikuttaa, että meidän seurassamme on tällainen kohu, mutta koen että aika hyvin me olemme sen pystyneet sulkemaan joukkueen ulkopuolelle, Kivekäs vastasi.

