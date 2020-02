Opiskelijalla oikeus työhön

Iso osa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista käy opintojensa ohessa työssä.

Työstä saatavat lisätulot ovat usein tarpeen, jotta opiskelija selviää normaaleista arjen menoista. Erityisesti asumismenot ovat usein korkeita myös opiskelijoilla.

Opiskelijoiden työssäkäyntiä ohjataan valtion määräämillä tulorajoilla. Rajat määräävät sen, kuinka paljon opiskelija saa tienata opintotuen ohessa.

Tulorajat ovat ymmärrettäviä, sillä opintotuki on valtion tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Voimassa olevien tulorajojen mataluus on saanut kuitenkin osakseen suurta arvostelua.

Kritiikkiin on myös aihetta, sillä tulorajoja korotettiin merkittävästi viimeksi vuonna 2008. Sen jälkeen rajoihin on tehty vain pieniä tarkistuksia.

Opiskelija voi tienata tällä hetkellä vuodessa 12 195 euroa, jos hän nostaa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta vuoden aikana. Tämä tarkoittaa 667 euroa opintotukikuukautta ja 1 990 euroa muita kuukausia kohden.

Kela perii opintotukia takaisin, jos raja ylittyy. Tilanne on tuttu monelle opiskelijalle, sillä esimerkiksi tänä vuonna tukia on peritty takaisin kymmeniltä tuhansilta opiskelijoilta.

Tukien takaisinperintään ei vaikuta se, onko opiskelija edennyt opinnoissaan suositusten mukaisesti.

Nykyisiä tulorajoja on mahdoton ymmärtää ja perustella. Eläminen on kallistunut merkittävästi viimeisten yhdentoista vuoden aikana. Tämä kehitys koskee myös opiskelijoita.

Jo pelkkään vuokraan menee monelta opiskelijalta 600 euroa kuussa. Kun päälle lasketaan muut elämisen kustannukset, tarvitaan laskuista selviämiseen usein niin tukia kuin palkkatuloja.

Nykyrajoihin sisältyy myös kyseenalainen viesti. Matalat tulorajat estävät opiskelijoiden työntekoa ja rankaisevat ahkeruudesta sen sijaan, että yhteiskunta kannustaisi nuoria vastuunottoon ja toimeliaisuuteen.

Tulorajoihin on yritetty vuosien aikana vaikuttaa monta kertaa. Pian nähdään, tuoko vireillä oleva lakialoite vihdoin kaivatun muutoksen.