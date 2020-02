Orpo ja Mykkänen haluavat EU:n perustavan ulkorajakeskuksia Kreikkaan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.) esittävät, että EU:n tulisi nopeasti perustaa ulkorajakeskuksia Kreikkaan ottamaan vastaan Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia. He sanovat olevansa huolissaan tilanteesta ja hädässä olevien ihmisten selviämisestä.

Orpo ja Mykkänen katsovat, että Kreikan rajalla tarvitaan määrätietoisia toimia Euroopan unionilta, jotta vuoden 2015 tilanne ei enää toistuisi.

– Vuoden 2015 tilanne ei saa enää toistua. Yhdenkään jäsenmaan ei pidä joutua turvapaikanhakijoiden määrän odottamattoman kasvun takia kohtuuttomaan tilanteeseen. Kreikkaa on autettava pakolaisten ja siirtolaisten vastaanottamisessa, Orpo ja Mykkänen linjaavat tiedotteessaan.

Rajalle perustettavissa ulkorajakeskuksissa selvitettäisiin siirtolaisten tarve turvapaikkaan ja hoidettaisiin turvapaikka-asioiden käsittely, kokoomuspoliitikot ehdottavat.

– Näin apu ja resurssit kohdistuvat parhaiten hädänalaisille ihmisille, Orpo ja Mykkänen sanovat.

Lisäksi he vaativat, että EU:n ja Turkin välisestä pakolaissopimuksesta pidetään kaikin keinoin kiinni.

Kokoomus on asiassa samoilla linjoilla kuin kokoomuksen europarlamenttipuolue, Euroopan kansanpuolue (EPP). Sekin on peräänkuuluttanut vastaanottokeskusten perustamista.

– Meidän on oltava oikeudenmukaisia niille, jotka tarvitsevat suojelua ja ankaria niille, jotka käyttävät tilannetta ja heikompiaan hyväkseen.

Kokoomuspoliitikot ovat huolissaan, että vapaan liikkuvuuden Eurooppa uhkaa jäädä kahdenkymmenen vuoden väliaikaiseksi kokeiluksi, jos EU ei kykene toimimaan.

