Palestiinalaishallinto uhkaa katkaista kaikki suhteet Israeliin ja Yhdysvaltoihin Trumpin suunnitelman takia

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on uhannut, että palestiinalaishallinto katkaisee kaikki suhteet Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Abbas puhui Arabiliiton kokouksessa Kairossa.

Syynä on Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin aiemmin tällä viikolla julkistama Lähi-idän rauhansuunnitelma. Yhdysvallat ja Israel laativat suunnitelman palestiinalaisia kuulematta. Abbas on nimittänyt sitä salaliitoksi.

Suunnitelman mukaan muun muassa Israelin siirtokunnat Länsirannalla säilyisivät osana Israelia eikä palestiinalaispakolaisilla olisi oikeutta palata Israeliin. Jerusalem säilyisi Israelin jakamattomana pääkaupunkina, mutta palestiinalaiset saisivat oman pääkaupunkinsa Itä-Jerusalemin yhteishallintoalueille.

Trumpin ja palestiinalaishallinnon suhteet ovat olleet katkolla jo vuodesta 2017, jolloin Trump ilmoitti tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Abbasin uusista kommenteista kertoi muun muassa al-Jazeera.

”Palestiinalaiset ovat shokissa”

Palestiinalaispakolaisia auttavan YK-järjestö UNRWA:n johtaja Christian Saunders varoitti eilen, että suunnitelma voi johtaa väkivaltaisuuksien kiihtymiseen.

– Olemme hyvin huolissamme, että (suunnitelma) johtaa yhteenottojen ja väkivaltaisuuksien eskaloitumiseen — suunnitelma huolestuttaa erittäin paljon palestiinalaispakolaisia, jotka elävät miehityksen, saarron ja jatkuvien konfliktien ja kriisien kanssa. Uskon, että monet palestiinalaiset ovat shokissa, he eivät voi uskoa, että tämä on totta, Saunders sanoi.

Protestit palestiinalaisalueilla ovat toistaiseksi olleet pieniä. Länsirannalla ainakin 30 palestiinalaista on haavoittunut tällä viikolla yhteenotoissa Israelin sotilaiden kanssa. Lisäksi Gazasta ammuttiin useita raketteja Israeliin, mihin Israel vastasi ilmaiskuilla. Iskujen ei ole kerrottu vaatineen uhreja.

