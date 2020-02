Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriitaan annettu sovintoehdotus – Valtakunnansovittelija odottaa osapuolten vastauksia iltakuuteen mennessä

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriidassa on annettu sovintoehdotus, tviittaa valtakunnansovittelijan toimisto. Vastauksia odotetaan sähköpostilla lauantaina kello 18:aan mennessä.

Työkiistan sovittelu jatkui toista iltaa peräkkäin aamuyön puolelle. Torstaina osapuolten tapaaminen kesti 16 tuntia.

Paperiteollisuudessa alkoi lakko viime viikon maanantaina. Metsäteollisuus on puolestaan ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta 10. helmikuuta alkaen.

Kiky-tuntien kohtalo on ollut työmarkkinakierroksella toistuvan huomion kohteena, ja asetelma on hiertänyt myös metsäteollisuuden neuvotteluissa. Työntekijäjärjestöt ovat tavoitelleet laajasti kiky-tuntien poistamista, kun taas työnantajajärjestöt ovat puolustaneet niitä.

STT ei tavoittanut aamuyöllä Paperiliiton eikä Metsäteollisuuden edustajia kommentoimaan sovintoehdotusta.

https://twitter.com/VStoimisto/status/1225924053917216768

STT

