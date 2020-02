Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työkiistaan sovintoesitys, vastaukset huomenna

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriitaan jätettiin tiistai-iltana sovintoesitys. Asiasta kertoivat sekä Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen että sovittelija Jukka Ahtela Twitterissä.

Osapuolet vastaavat sovittelijan esitykseen keskiviikkona kello 17:ään mennessä. Toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron vastapuolena kiistassa on työnantajajärjestö Metsäteollisuus.

Ammattiliitto Pron edustamat toimihenkilöt ovat olleet tällä erää lakossa viime viikon torstaista alkaen. Noin 2 500:aa toimihenkilöä koskevan lakon on ilmoitettu kestävän keskiviikkoon asti, mutta ellei sopua synny, alkaa kolmas viikon mittainen lakkoaalto tämän viikon torstaina eli 20. helmikuuta. Silloin lakko voisi kestää aina 27. helmikuuta asti.

Pron mukaan neuvotteluissa on hiertänyt etenkin niin sanottuja kiky-tunteja koskeva ratkaisu.

Satamien työnjohtajien tukilakko uhkaa laajeta perjantaina

Lisäpainetta neuvotteluihin on tuonut sataman työnjohtajien tukilakko, joka uhkaa laajeta perjantaina. Paperiteollisuuden merkittävimpien vientisatamien Kotkan, Rauman ja Kemin työnjohtajat ovat olleet maanantaista alkaen tukilakossa paperiteollisuuden toimihenkilöille. Jos paperin toimihenkilöt eivät saa sopimusta perjantaiaamuun mennessä, tukilakko laajenee kaikkiin Suomen satamiin, kertoi Ammattiliitto Pro verkkosivuillaan.

– Perjantaista eteenpäin laivat kertyvät satamiin, mutta eivät saa lasteja eikä niistä pureta lasteja, satamien työnjohtajien sopimusalavastaava Kai Nieminen kertoi.

Tukilakko pysäyttäisi hänen mukaansa myös kaivosteollisuuden ja terästeollisuuden viennin, sillä Kokkola on kaivosteollisuuden ja Tornio terästeollisuuden pääsatama. Lakkoon menisivät myös Helsingin satamayritysten työnjohtajat, mikä vaikuttaisi tuontikuljetuksiin.

STT

