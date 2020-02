Pärmäkoski lykki kolmanneksi Salpausselällä lopun kompuroinnista huolimatta – peräti kahdeksan suomalaisnaista ylsi pisteille

Suomen Krista Pärmäkoski hiihti kauden toiseksi parhaan sijoituksensa maastohiihdon maailmancupissa, kun hän sijoittui kolmanneksi Salpausselän kymmenen kilometrin perinteisen kilpailussa.

Kauden avausviikonloppuna Rukalla Pärmäkoski lykki toiseksi perinteisen kympillä, mutta sen jälkeen kauteen on mahtunut vaikeuksia. Hän muun muassa jätti väliin Tour de Skin.

– Hyvältä tämä maistuu. Voisimme useammin hiihtää näitä ”pertsan” kymppejä. Nove Mestossa piti olla, mutta se muutettiin. Mukava olla palkintopallilla, Pärmäkoski tuumi.

Hän hävisi kilpailun voittaneelle Norjan Therese Johaugille 11,8 sekuntia ja toiseksi tulleelle Ruotsin Ebba Anderssonille 8,4 sekuntia. Pärmäkoski kaatui niin sanotussa J-mutkassa muutama sata metriä ennen maalia.

– En usko, että se maksoi toisen sijan. Enemmän huolestuin siitä, että putoan neljänneksi, nopeasti pystyyn selvinnyt Pärmäkoski sanoi.

Huoleen ei ollut syytä. Pärmäkoski kukisti neljänneksi tulleen Ruotsin Frida Karlssonin 10,1 sekunnilla.

Tuttu suksipari auttoi

Pärmäkoski kertoi olleensa väsynyt helmikuisen Skandinavian-kiertueen jälkeen.

– Onneksi täällä (Lahdessa) ladut olivat viikolla suljettuina, niin en päässyt hiihtämään. Otin rennosti ja lepäilin pari päivää ja kävin sitten sauvakävelemässä, Pärmäkoski kertasi.

Toinen menestykseen johtanut tekijä oli vanha tuttu suksipari.

– Se on vanha pari. Niillä olen pärjännyt täällä ennenkin. Se on se suksipari, jolla voitin täällä kaksi vuotta sitten ja olen ollut monesti palkintopallilla. Voitin niillä myös Planicassa. Ne sukset vaativat selkeän pakkaskelin, Pärmäkoski avasi.

Matintalo säväytti

Johanna Matintalo sijoittui toiseksi parhaana suomalaisena 10:nneksi. Hän hiihti tasavahvan kilpailun ja nappasi kauden ylivoimaisesti parhaan sijoituksensa maailmancupissa.

Rukalla hän hiihti kauden alussa 25:nneksi perinteisen kympillä, mutta sen jälkeen kausi on ollut vaikea. Sairastelut ovat kiusanneet.

– Jo ennen kautta tämä oli yksi kauden odotetuimmista kilpailuista. Kauden aikana tästä on tullut vielä tärkeämpi, Matintalo korosti.

– Täällä hyvin hiihtäminen on ollut iso tavoite, ja olen todella tyytyväinen. Itselle tämä on henkisesti todella tärkeä saavutus. Tämä antaa luottoa tulevaisuutta varten.

Matintalo menestyi Lahdessa myös kaksi vuotta sitten, jolloin hän oli samoin kymmenes perinteisen kympillä.

– Kaksi vuotta sitten tänne tultiin suoraan olympialaisista. Esimerkiksi Ruotsilta puuttui ykköshiihtäjiä, Matintalo muistutti.

Ensi viikonloppuna Matintalo odottaa hyvää hiihtoa Holmenkollenin 30 kilometrin kilpailussa.

– Tästä sai suuntaviivoja. Takana on niin pitkä kisatauko ja harjoittelua yksin, joten ei ollut mitään vertailukohtaa, tyytyväinen Matintalo sanoi.

Seuraavaksi parhaat suomalaiset olivat Kerttu Niskanen (13:s), Laura Mononen (15:s), Anne Kyllönen (18:s), Susanna Saapunki (25:s), Jasmi Joensuu (27:s) ja Katri Lylynperä (29:s)

Sunnuntaina Lahdessa hiihdetään viestit. Henkilökohtaisista maailmancupin pisteistä kisataan seuraavaksi Norjassa. Keskiviikkona ohjelmassa on Drammenin sprintit. Viikonloppuna naiset hiihtävät Holmenkollenilla 30 ja miehet 50 kilometriä.

STT

Kuvat: