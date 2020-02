Pärmäkoski juhli Vöyrillä, mutta myönsi sillä vauhdilla juhlien jäävän vähiin maailmalla

Suomen naisten maastohiihdon ykköstykki Krista Pärmäkoski otti Vöyrillä sen, mitä häneltä odotettiin. Pärmäkoski lykki perinteisen kympin SM-kultaa 45,3 sekunnin erolla ennen Laura Monosta.

– Ajattelin rykäistä alussa. Siinä oli pitkä työpätkä ylös, ja sitten tultiin nopeasti alas. Se yllätti. Ei siinä ehtinyt palautella. Sitten olin maalialueella ja taas edessä uusi työpätkä, Ikaalisten Urheilijoiden Pärmäkoski kertasi 2,5 kilometrin reittiä.

– Ero taisi kasvaa viimeisellä vitosella. Ei nyt ollut ehkä niin irtonaista, millä juhlitaan maailmalla. Harjoituskuormaa ja väsymystä, kova latu ja kova reitti, Pärmäkoski summaili.

Pärmäkoski ehti löysätä lopussa, kun ero Hämeenlinnan Hiihtoseuran Monoseen oli kasvanut. Samoin Monosen ero kolmanneksi tulleeseen Vilma Nissiseen oli reilu.

– Kahdella viimeisellä kierroksella olisi pitänyt laittaa itsensä ahtaammalle. Tuntui, että molempiin suuntiin oli eroa ja annoin itselleni helppoa, Mononen sanoi.

Mononen myönsi, että Kerttu Niskasen ja Anne Kyllösen poissaolon myötä matka kärkikolmikkoon helpottui. Monosen kausi on ollut vaikea, mutta nyt hän koki olevansa menossa oikeaan suuntaan.

– Sitten kun alkoi painaa, olisi pitänyt lyödä lisää vauhtia. Pääasia on se, että tekeminen menee parempaan suuntaan. Nyt tuntuu, että saan jo jonkinlaista terävää liikettä. Ajattelin lähteä vielä huomenna kiusaamaan itsenäni. Tavoittelen finaalipaikkaa, Mononen suunnitteli sprinttikilpailua.

Nissinen suuntaa kotiin hyvillä mielin

Vuokatti Ski Teamin Vilma Nissinen on viikonlopun SM-kilpailujen positiivisin yllättäjä. Tällä kaudella läpimurtonsa tehnyt hiihtäjä voitti eilen pariviestin SM-kultaa Katri Lylynperän kanssa ja venyi kolmanneksi perinteisen kympillä.

– Olen tyytyväinen, että eilen pystyin puristamaan Katrin kanssa ja tänään jaksoin vielä itse. Meillä oli Susannan (Saapunki) kanssa seuran mestaruuskilpailut koko kisan ajan. Välillä ”Sussu” johti sekunnin ja välillä minä. Lopussa pystyin ratkaisemaan, Nissinen tuumi.

Saapunkia jäi kismittämään, kun joukkuetoveri meni ohi ja jätti Saapungin neljänneksi.

– Minulle aika haastava keli. Täytyy myöntää, en ole vahva pertsan hiihtäjä tällaisella muljulla. Muuten tuntui tasapainoiselle. Harmittavasti Vilma tuli ohi, Saapunki jutteli.

Nissinen ei osallistu huomiseen sprinttiin.

– Lähden ajelemaan kotiinpäin. Kropassa on jo aika paljon kuormaa, kun olen kisannut puolitoista kuukautta putkeen. Ensi viikonloppu on väliviikonloppu. Sitten käyn Kontiolahdella nuorten SM-kilpailuissa ja kilpailen jotkut kansalliset kisat. Sitten on jo Lahden maailmancup ja nuorten MM-kilpailut.

Roponen varoo jalkaansa

Oulun Hiihtoseuran kokenut Riitta-Liisa Roponen sijoittui viidenneksi.

– Jalkoja en saanut käyttöön kovin paljon, mutta pumppasin ylävartalolla tuollaisen tuloksen. Siihen olen tyytyväinen. Osallistuminen huomiseen on auki. Jo eilinen keli oli haastava jalalleni. Jalka ei tykkää kovasta alustasta. Siinä on ollut rasitusvammaa jo viime keväästä asti, Roponen sanoi.

Roponen asuu nykyään perheineen Yhdysvalloissa, missä hänen aviomiehensä Toni Roponen työskentelee Denverin yliopiston hiihtojoukkueen päävalmentajana.

Riitta-Liisa Roponen on ollut alkuvuoden Suomessa ja osallistui reilut kaksi viikkoa sitten Hakunilan Suomen cupiin ja nyt Vöyrin SM-hiihtoihin.

– Kehnot kelit, mutta onneksi tuli lumiset olosuhteet viimeisiin päiviin. Sain lopulta sitä mitä tulin Suomesta hakemaan, mutta kiva on myös lähteä takaisin.

STT

