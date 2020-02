Perussuomalaisten nuorisojärjestön fasistikohun käynnistäjä haluaisi vielä pysyä puolueen jäsenenä

Perussuomalaisten nuorten toisen varapuheenjohtajan paikalta eronnut Toni Jalonen elättää toivoa, että nuorisojärjestö voisi vielä jatkaa emopuolueen yhteydessä. Yhteys on katkeamisvaarassa, koska nuorisojärjestön ylimääräinen kokous ei hyväksynyt puoluejohdon vaatimia sääntömuutoksia.

– Katsotaan, mitä puoluehallitus tekee. Meidän jäsenistön osalta tämä oli tässä, Jalonen sanoi STT:lle.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli kokouksessa paikalla ja piti sen alussa sääntömuutoksia tukevan puheen, mutta äänestyksessä sääntömuutokset eivät saaneet kahden kolmasosan määräenemmistöä tuekseen.

Jalosen mukaan kokouksessa ei ryhdytty vielä suunnittelemaan tulevaisuutta ja jatkoa, jos ennakoitu välirikko emopuolueen kanssa toteutuu.

Äänestyksessä sääntömuutoksen puolesta annettiin 56 ääntä, sitä vastaan 45. Määräenemmistö olisi vaatinut kymmenkunta ääntä lisää. Jalonen sanoi, ettei ollut etukäteen veikkaillut äänestystulosta.

– Se kaksi kolmasosaa kyllä kuulosti vähän isolta.

Perussuomalaisten seuraava puoluehallitus käsittelee myös Jalosen mahdollista erottamista puolueesta. Hän sanoo, että haluaisi pysyä jäsenenä.

– Tietysti ensisijaisesti kiinnostaisi toimia perussuomalaisessa puolueessa. Odotan, mitä puoluehallitus päättää. Oma tahtotila on jatkaa ja olla ehkä ehdolla vaaleissa, tai auttaa muita vaaleissa. Jos sieltä tulee potkut, niin Suomen Sisu on varmaan se jossa toimin jatkossakin, Jalonen sanoi.

Kuohunta nuorisojärjestön ympärillä yltyi Jalosen viime viikonloppuna esittämien fasistikommenttien takia. Tallinnassa pidetyssä tapahtumassa Jalonen piti puheen, jonka mukaan hän on etnonationalisti ja fasisti. Jalonen sanoi identifioituvansa fasistiksi ”siinä mielessä, miten sen itse kokee”.

Jalonen jätti alkuviikosta tehtävänsä nuorisojärjestön toisena varapuheenjohtajana. Hänen vanavedessään puolueesta erosi myös järjestön kolmas varapuheenjohtaja Tomer Souranto.

STT