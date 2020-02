Perussuomalaisten pj. Halla-aho ei vahvista videolla fasistiksi julistautuneen Jalosen potkuja puolueesta – ”puoluehallitus käsittelee asian”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo STT:lle, että perussuomalaisten nuorten toiselle varapuheenjohtajalle Toni Jaloselle lähetetään selvityspyyntö tämän fasistipuheista.

– Meillä prosessi menee sääntöjen ja lakien mukaisesti sillä tavalla, että jos henkilöä epäillään puolueen sääntöjen vastaisesta toiminnasta, niin hänelle lähetetään selvityspyyntö ja hänellä on mahdollisuus vastata sitten. Tämän selvityksen pohjalta puoluehallitus käsittelee asiaa, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi aiemmin Uudelle Suomelle, että Jalonen erotetaan perussuomalaisista fasismi-puheensa vuoksi.

Jalonen piti viikonloppuna Virossa puheen, josta julkaistun videon perusteella hän sanoi olevansa fasisti.

Halla-aho ei halua kommentoida Jalosen lausuntoa vielä tarkemmin.

– En ole nähnyt kuin pienen klipin, niin en osaa sanoa mihin kontekstiin tämä asettuu, mutta nuorisojärjestön edustaja lupasi katsoa koko klipin läpi ja tehdä siitä selosteen ja sitten voin ottaa kantaa, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan natsismia eikä fasismia ei perussuomalaisissa suvaita.

– Sanotaan että aiempien lausuntojen pohjalta on selvää, että missä näkemyserot Jalosen ja puolueen välillä menee. En usko, että on tarpeellista tämän enempää keskustelua käydä.

– Kuten äsken selostin, asiasta lähetetään hänelle selvityspyyntö, minkä jälkeen puoluehallitus tekee selvityksen pohjalta päätöksen, hän lisää.

Nuorisojärjestön pj ei tuomitse lausuntoa

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen kertoo STT:lle, että Jalosen Virossa pitämä puhe ei edusta nuorisojärjestön arvoja.

Sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla Jalonen kertoo olevansa ”etnonationalisti, traditionalisti ja fasisti”. Video on tiettävästi kuvattu Virossa järjestetyssä Etnofutur IV-konferenssissa, jota tapahtuman Facebook-sivulla kuvataan ”eurooppalaisten nationalistien kokoontumiseksi, jossa suunnitellaan etnistä tulevaisuutta”. Tapahtuman Facebook-sivulla Jalonen on merkitty osallistujaksi perussuomalaisten nuorten ja Suomen sisun edustajana.

Kinnunen sanoo, että aikoo keskustella asiasta Jalosen kanssa.

Oliko kyseessä vain huolimaton ja typerä lausunto vai tuleeko tästä jotain seurauksia?

– Aion keskustella tästä hänen kanssaan ja katson, mihin toimiin ryhdymme. En osaa arvioida vielä seurauksia.

Kinnunen ei myöskään halunnut kommentoida, voidaanko Jalonen mahdollisesti erottaa.

Tuomitsetteko te tämän lausunnon?

– En lähde tuomitsemaan, mutta en pidä järkevänä tätä lausuntoa.

Kinnunen sanoo keskustelleensa asiasta myös emopuolue perussuomalaisten kanssa, mutta ei avaa keskusteluiden sisältöä tarkemmin.

Muun muassa Suomen Kuvalehti on kertonut perussuomalaisten nuorten sisäisistä kiistoista, joissa etnonationalisteiksi itseään kutsuva ryhmä on aiheuttanut kitkaa ryhmän sisällä.

Kysyttäessä järjestön sisäisistä kiistoista Kinnunen vastasi, että järjestöön mahtuu monenlaisia ajatuksia.

Jalonen jakoi aiemmin tviitin, joka johti valtiontukien menetykseen

Aiemmin Jalonen on kohauttanut jakamalla tviitin, joka tulkittiin kehotukseksi äänestää eurovaaleissa perussuomalaisia, jotta Suomessa ei olisi ihonväriltään pääväestöstä poikkeavia ihmisiä.

Tviitti julkaistiin PS-Nuorten Twitter-tilillä.

Viestissä PS-Nuoret julkaisi kuvakaappauksen eurovaalimainoksesta, jonka kuvassa esiintyy tummaihoinen perhe ja joka kehottaa päättämään Euroopan tulevaisuudesta. PS-Nuorten tili julkaisi kuvan saatetekstillä, jossa kehotetaan äänestämään perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”.

Jalonen pahoitteli tuolloin viestiään, mutta tviitti johti siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö lopetti PS-nuorten avustuksen maksamisen viime vuonna ja peri takaisin aiemmin maksetun osuuden. Tänä vuonna järjestölle on myönnetty 91 000 euroa.

Kun STT kysyi, onko Jalosella yhä nuorisojärjestön johdon luottamus aiemmasta Twitter-kohusta ja fasismi-lausunnosta huolimatta, Kinnunen sanoi, että ei pidä toimia hyvänä.

– Kyllä olemme keskenään toimeen tulleet ja hänet on tuohon toimeen äänestetty, mutta en pidä hyvänä, että tällainen typerä lausunto annettiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö taas kertoi STT:lle selvittävänsä, johtaako Jalosen julistautuminen fasistiksi uusiin toimenpiteisiin.

Perussuomalaiset vaatii nuorisojärjestöä muuttamaan sääntöjään – jos asia ei mene läpi, yhteistyön lopettamista harkitaan

Perussuomalaisten hallitus on jo aiemmin esittänyt Perussuomalaiset Nuoret -yhdistykselle vaatimuksen, että nuorisojärjestön jäsenyys edellyttäisi jatkossa puolueen jäsenyyttä.

Tällä hetkellä PS-Nuorten äänivaltaiseksi jäseneksi voi päästä 15-vuotiaana, eivätkä sen säännöt edellytä perussuomalaisten jäsenyyttä.

Uutissuomalainen kertoi alkuvuonna, että jos sääntömuutos ei mene nuorisojärjestön kokouksessa läpi, puolue harkitsee yhteistyön lopettamista nuorisojärjestön kanssa. Nuorisojärjestö saa puolueelta muun muassa rahallista tukea.

– Kyllä näin on asiasta ilmoitettu, Halla-aho vahvistaa.

Onko sääntömuutoksen tarkoitus karsia etnonationalistista ajattelua puolueesta?

– Olen tehnyt useasti selväksi, että natsismi ja fasismi eivät ole suvaittuja aatteita tässä puolueessa, Halla-aho sanoo.

