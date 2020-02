Perustuslakivaliokunta päättää tänään ulkoministeri Haaviston esitutkinnasta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan on määrä päättää tänään, aloitetaanko ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) al-Holin leiriin liittyvistä toimista esitutkinta.

Kymmenen opposition kansanedustajaa jätti joulukuussa muistutuksen, jossa pyydettiin perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa.

Käsittelyn keskiössä on ollut ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen julkisesti Haavistoa kohtaan esittämä kritiikki. Kansanedustajat pyysivät muun muassa tarkastelemaan sitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Perustuslakivaliokunta kuuli tammikuussa Haavistoa ja Tuomista. Valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan Haaviston ja Tuomisen kertomukset olivat ristiriidassa keskenään. Valiokunta on kuullut myös valtiosääntöoikeuden, rikosoikeuden ja hallinto-oikeuden asiantuntijoita selvittäessään Haaviston toiminnan laillisuutta.

Jos esitutkinta aloitetaan, sen tekee valtakunnansyyttäjä.

STT