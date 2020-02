Petra Ollin sisäinen polte urheiluun sammui – ura loppuu ennen olympiakarsintoja

Painija Petra Olli, 25, lopettaa uransa eikä tavoittele paikkaa Tokion olympialaisissa. Suomen naispainin ykkönen kertoo tiedotteessaan, että hänen poltteensa urheiluun ei ole enää ennallaan.

– Vaatii suunnatonta rohkeutta tunnustaa rehellisesti itselleen sekä muille, että sitä sisäistä poltetta ei ole enää maailman huipulle vaadittavalla tasolla, Olli kertoi.

Ollin mukaan hän on ollut viime kesän jälkeen koetuksella urheilijan roolissaan. Vaikka valmentajat Ahto Raska ja Maxim Molotov, Olympiakomiteassa painista vastaava Pasi Sarkkinen sekä muu lähipiiri tukivat, Olli päätyi lopettamiseen.

– Tämä on urani vaikein ja raskain päätös, mutta erittäin tarkkaan harkittu sellainen. Suurempien kiitosten ja muisteluiden aika tulee vielä, mutta nyt on tullut aika päättää yksi ajanjakso elämässäni, Olli kertoi.

Ollin päätös tarkoittaa, että suomalaiset eivät saa Tokion olympialaisiin naispainin edustusta. Riossa vuonna 2016 Olli hävisi toisella kierroksella. Pettynyt Olli antoi silloin kasvot Suomen huonolle olympiamenestykselle.

Ura päättyi Roomaan

Ollin uran viimeiseksi otteluksi jää hänen EM-pronssiottelunsa Rooman kisoissa 14. helmikuuta. Sitä ennen hän ehti painia lähes kymmenen vuotta ammattimaisesti.

Virolaisen Raskan valmennuksessa Olli voitti urallaan kuusi arvokisamitalia. Mitaleista kaksi tuli MM-kisoista ja neljä EM-kisoista, tuoreimpana EM-pronssi Bukarestista viime keväänä. Sen jälkeen Ollia kiusasivat terveysongelmat, ja painija joutui jäämään pois syksyn MM-kisoista.

Olli kiittää tiedotteessa vuolaasti valmentajaansa Raskaa.

– Ahton kanssa luotiin mitaleille pohjat. Ei ollut aina helppoa. Toivon että moni urheilija saisi kokea valmentajan Ahton tasolla.

– Ahto on ystävällinen, vastuuntuntoinen, inhimillinen, tiukka, vaativa ja osaava. Ei ole sattumaa että Ahto matkaa treenikaverini ja reissukämppikseni, virolaisen MM-kolmosen Epp Mäen kanssa Tokioon.

Omalaatuinen positiivisessa mielessä

Raska näki Ollin potentiaalin jo vuonna 2008 testileirillä. Olli oli silloin 14-vuotias. Valmentaja kuvaa suojattiaan tunnolliseksi urheilijaksi ja omalaatuiseksi persoonaksi positiivisessa mielessä.

– Tällaista urheilijaa ja tällaisia ominaisuuksia tai potentiaalia en ole nähnyt koskaan, ja se on myös monen ulkomaalaisen huippuvalmentajan mielipide, Raska sanoi.

Hän arvostaa Ollissa sitä, että tämä pystyi vaikeuksien keskelläkin osallistumaan helmikuun alun EM-kisoihin Roomassa. Siellä Olli hävisi avausottelunsa, mutta pääsi painimatematiikan kiemuroiden avulla pronssiotteluun.

– Kiitokset Petralle hienosta matkasta, annoit suomalaiselle urheilulle todella paljon hienoja hetkiä, Raska sanoi.

Olli valittiin vuonna 2018 maailman parhaaksi naispainijaksi. Hänen lopettamisensa on suomalaiselle painille iso isku.

– Ilman muuta harmittaa kuulla tällaisia uutisia, mutta Petra saa täyden tukemme päätökselleen. Petra asetti Suomen naisten painin tason aivan uudelle lukemille ja hänen tossujensa täyttäminen vie aikaa ja vaatii paljon työtä, kommentoi Painiliiton puheenjohtaja Tuomo Karila tiedotteessa.

Ura pähkinänkuoressa

Painija Petra Olli lopetti uransa 25-vuotiaana.

Lappajärven Veikkoja edustava Olli aloitti painin vuonna 2002 ja kilpaili ensimmäisissä arvokisoissaan vuonna 2009 alle 17-vuotiaiden EM-tasolla.

Olli voitti urallaan kuusi aikuisten arvokisamitalia. MM-kultaa hän voitti 2018 ja MM-hopeaa 2015. EM-kisoista heltisi kultaa 2016 ja 2018, pronssia 2014 ja 2019.

Olympialaisiin Olli pääsi 2016 Rioon, mutta mitalitoiveet kariutuivat tappioon toisella kierroksella.

Seinäjoella asuva Olli piti harjoittelun keskuspaikkanaan Kuortaneen urheiluopistoa. Hän leireili muun muassa Puolassa, Mongoliassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Ollia valmensi virolainen Ahto Raska vuodesta 2009 lähtien.

Ollin viimeiseksi viralliseksi painiotteluksi jäi EM-kisojen pronssiottelu Roomassa 14. helmikuuta 2020. Olli hävisi ottelun ja sijoittui viidenneksi.

