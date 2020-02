Petteri Orpo patisti salolaisia mukaan Tunnin junaan

– Toivon hartaasti, että päättäjät päättävät, että Salo lähtee (Tunnin junan) hankeyhtiöön, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi keskiviikkona Salossa.

Hän vieraili kokoomuksen järjestämässä tilaisuudessa, jossa keskusteltiin Salon elinvoimaisuudesta.

Salon työttömyys on laskenut vuodessa 11,4 prosentista 10,5 prosenttiin. Jotta kehitys jatkuu samanlaisena, Orpon mielestä ensimmäinen ja oleellinen asia ovat liikenneyhteydet, nyt erityisesti tunnin juna.

– Tiedän, että se on Salossa kipeä kysymys, mutta siihen pitää löytyä ratkaisu.

Tunnin junan suunnitteluun on varattu 40 miljoonaa euroa, joka ei Orpon mielestä ole keneltäkään pois. Hän luonnehti hanketta kasvukäytäväksi kymmeniksi vuosiksi.

Nopeampi liikenneyhteys Helsingistä Saloon muuttaisi koko pääkaupunkiseudun asumisen logiikkaa.

– Salon seutu kilpailee oikeasti, että täältä voi käydä pääkaupunkiseudulla töissä. Jo ensimmäinen vaihe, Espoon kaupunkiratapätkä purkaa sumaa heti ja sujuvoittaa liikkumista.

Kaksoisraide Salo–Turku-välillä olisi mainio mahdollisuus paikallisjunaliikenteelle.

Yleisöä kiinnosti, montako pysäkkiä radalle tulee?

– Luulen, että pysäkkien määrä on samanlainen kuin nytkin. Aivan varmasti on vuoroja, jotka pysähtyvät Salossa, se on päivänselvää.

Tunnin junan lisäksi keskusteltiin muun muassa ilmastopäästöistä. Orpon mielestä vihreiden ajatus ohjata polttoaineverolla kansalaisia käyttämään vähäpäästöisempiä polttoaineita tai siirtymään julkiseen liikenteeseen, ei ratkaise mitään. Sen sijaan hän nosti esimerkiksi teräsyhtiö SSAB:n, jonka tavoite on hiilineutraali teräs vuonna 2025.

– SSAB:n ratkaisu on järkevä. Tämä leikkaa Suomen kasvihuonepäästöjä seitsemän prosenttia. Se on enemmän, kuin koko Suomen yksityisautoilun päästöt. Hoidetaan isot asiat, eikä vouhoteta pienistä.

Hänen mielestään energiaratkaisuissa valtion tukea voisi ohjata öljylämmityksen vaihtamiseen maalämpöön.

– Öljylämmitystaloja on 200 000–300 000. Jos puoletkin vaihtaisi maalämpöön, se olisi valtava uudistus.

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit runsaan vuoden päästä.

– Olimme viime vaaleissa suurin puolue ja aiomme olla nytkin. Lähtökohta on erilainen, kun olemme oppositiosssa. Hallitus työntää kunnille uusia tehtäviä ja kuntatalous on suurissa vaikeuksissa, johon suurin syy on väestön ikääntyminen. Kuntavaaliohjelmassa me tuomme omat eväät, miten kunnat voivat pärjätä palveluiden tuottamisessa, Petteri Orpo totesi.

Nykyhallituksen työllisyys- ja talouspolitiikkaa sai oppositiojohtajalta jälleen huutia.

– Voi olla ylpeä, että meillä on viiden naisen johtama hallitus, mutta hallitusta arvioidaan sen perusteella, mitä se saa aikaan. Tähän asti he ovat jakaneet rahaa, esimerkiksi perhevapaauudistus, mutta sitä rahaa ei ole, jos ei ole yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistäviä keinoja.