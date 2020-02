Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-tähdet paljastuvat tänään

Tänään selviää, mitkä pohjoismaiset ravintolat ansaitsevat poikkeuksellisen laadukkaasta ruoasta myönnettäviä Michelin-tähtiä. Tähdet jaetaan ravintoloille Norjan Trondheimissa illalla.

Michelin-tähtien jakamista voi seurata myös suorana verkossa.

Suomen kaikki Michelin-ravintolat sijaitsevat tällä hetkellä Helsingissä. Viime vuonna yhden Michelin-tähtensä säilyttivät Demo, Grön, Olo ja Ora sekä Ask, joka on nyt suljettuna. Lisäksi Palace sai yhden tähden vuosikymmenten tauon jälkeen.

Tähdet tuovat huomiota ja asiakkaita

Michelin-tähti on kansainvälinen luokitus maailman parhaille ravintoloille ja niiden keittiömestareille. Tähtiä on myönnetty vuodesta 1930 lähtien.

Ravintola voi saada yhden, kaksi tai kolme tähteä. Yhden tähden ravintola merkitsee, että ravintola on erittäin hyvä omassa luokassaan. Kaksi tähteä tarkoittaa, että ravintolaan kannattaa poiketa suunnitellulta matkareitiltä henkilökunnan erinomaisten taitojen vuoksi. Kolme tähteä saanut huippuravintola on varta vasten tehtävän matkan arvoinen.

Vaikka tähdet tuovat ravintoloille paljon huomiota ja auttavat houkuttelemaan lisää asiakkaita, nousu Michelin-ravintoloiden listalle voi myös lisätä paineita. Reilut kaksi vuotta sitten eräs ranskalainen kolmen tähden ravintola halusi vetäytyä listalta omasta tahdostaan. Keittiömestari ei halunnut jatkaa ruoanlaittoa suurten paineiden alla.

