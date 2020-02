Poliisi ampui useita ihmisiä puukottanutta miestä Lontoossa – uhriluvusta ei vielä tietoa

Lontoossa poliisi on ampunut miestä, joka oli puukottanut useita ihmisiä. Poliisi kertoo Twitterissä epäilevänsä, että kyseessä oli terroriteko. Tarkka uhriluku ei ole vielä tiedossa eikä se, kuoliko epäilty puukottaja poliisin luotiin.

Puukotukset ja ampuminen tapahtuivat Streathamissa kaupungin eteläosassa.

Poliisi on eristänyt rikospaikan ja pyytänyt ihmisiä välttämään liikkumista alueella.

Sosiaaliseen mediaan linkattujen kuvien mukaan rikospaikalla on lukuisia hälytysajoneuvoja ja helikopterit kiertelevät alueen yläpuolella, kertoo Guardian. Aluetta vartioi sen mukaan suuri joukko poliiseja.

Britanniassa on tehty viime vuosina useita terrori-iskuja. Viimeksi marraskuun lopussa terrorista aiemmin tuomittu mies puukotti kahta ihmistä London Bridgellä ennen kuin poliisi ampui hänet kuoliaaksi.

https://twitter.com/metpoliceuk

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/02/streatham-terror-incident-man-shot-by-police-in-south-london

STT