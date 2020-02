PS-Nuoret äänestävät ylimääräisessä kokouksessa jäsenyysehtojen sääntömuutoksesta

PS-Nuoret äänestävät tänään Tampereella sääntömuutoksesta, joka muun muassa rajaisi nuorisojärjestön äänivaltaisen jäsenyyden vain emopuolueen jäsenille.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi STT:lle puolueen ilmaisseen nuorisojärjestölle, että puolueen ja järjestön yhteistyön jatkumisen edellytyksenä on sääntömuutoksen tekeminen. Yhteistyön loppuminen päättäisi muun muassa puolueen järjestölle antaman rahoituksen.

Sääntöuudistuksen yhtenä seurauksena järjestön alaikäisten jäsenten oikeudet kaventuisivat, koska alaikäiset eivät voi olla puolueen jäseniä.

– Toki siinä se ongelma tulee, että puolueen jäseninä ei voi olla alaikäisiä, niin siinä tapauksessa tässä uudessa systeemissä nuorisojärjestön alaikäiset jäsenet eivät tosiaankaan enää kaikkia samoja oikeuksia saisi, mitä ennen, Grönroos kertoo.

Grönroosin mukaan valtaosa nuorisojärjestön jäsenistä on kuitenkin täysi-ikäisiä, ja aiemmat oikeudet säilyvät edelleen 18-30-vuotiailla jäsenillä.

Grönroos uskoo, että nuorisojärjestön jäsenet ymmärtävät, minkä takia sääntömuutos on tärkeä ja uskoo, että uudet säännöt hyväksytään.

Taustalla fasismikohu

Nuorisojärjestön toiminta nousi alkuviikosta tapetille PS-Nuorten entisen varapuheenjohtajan Toni Jalosen viikonloppuna esittämien fasistikommenttien takia.

Tallinnassa pidetyssä tapahtumassa Jalonen esitti kannanoton, jonka mukaan hän on etnonationalisti ja fasisti. Hän kommentoi maanantaina STT:lle, ettei aio perääntyä lausunnostaan. Jalonen sanoi identifioituvansa fasistiksi ”siinä mielessä, miten sen itse kokee”.

Jalonen jätti alkuviikosta tehtävänsä nuorisojärjestön toisena varapuheenjohtajana. Hänen vanavedessään puolueesta erosi myös järjestön kolmas varapuheenjohtaja Tomer Souranto.

Grönroosin mukaan suunnitellun sääntöuudistuksen tarkoitus on sitoa nuorisojärjestön jäsenet puolueeseen ja varmistaa, että järjestön jäsenetkin jakavat perussuomalaiset arvot.

– Siinä olisi tarkempi seula sitten, ettei tällaisia Jalosen tapauksen kaltaisia pääsisi syntymään, Grönroos lisää.

PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen on kertonut seisovansa sääntöuudistuksen takana.

– Tämä on puolueelta tullut vaatimus, ja seison tämän sääntöuudistuksen takana. Uskon, että on ihan mahdollista, että se menee läpi, hän kertoi STT:lle perjantaina.

