Puoluelähteet: Saksan kristillisdemokraatit valitsevat uuden johtajan loppukeväästä

Saksan johtava hallituspuolue kristillisdemokraatit (CDU) valitsee itselleen uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessa huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa, kerrotaan puoluelähteistä uutistoimisto AFP:lle. Uusi puheenjohtaja on samalla ehdokas liittokansleri Angela Merkelin seuraajaksi. Merkelin on määrä väistyä ensi vuoden parlamenttivaalien jälkeen.

CDU:n nykyinen puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti aiemmin tässä kuussa, ettei hän enää pyri Merkelin paikalle. Samalla Kramp-Karrenbauer sanoi jättävänsä myös puolueen puheenjohtajuuden, kunhan uusi johtaja on valittu.

”Itsetuhoinen puolue”

Kramp-Karrenbauer ei koskaan saanut puoluetta kunnolla haltuunsa. Suurin syy tähän oli Merkel, sillä puoluejohtajan ja liittokanslerin pestien erottaminen toisistaan ei ole ollut toimiva ratkaisu. Puolueessa onkin väläytelty mahdollisuutta, jossa Merkel väistyisi tehtävistään ennen kautensa päättymistä ensi vuonna uuden puoluejohtajan hyväksi.

– Miten Angela Merkel saadaan tekemään tilaa? kyseli Bild otsikossaan.

CDU:n johtoon ovat ennakkokaavailujen mukaan tarjolla muun muassa Merkelin entinen haastaja Friedrich Merz, terveysministeri Jens Spahn, Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet ja ex-ympäristöministeri Norbert Röttgen.

Valinnoilla on kuitenkin kiire, sillä CDU:n kannatus on syöksykierteessä.

– CDU on itsetuhoinen puolue, jolla ei ole sen paremmin suuntaa kuin strategiaakaan, ruoski Der Spiegel.

https://www.bild.de/news/startseite/news/news-16804530.bild.html

STT

Kuvat: