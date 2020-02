Putinin hallitustempaus jarruttaa Fortumin Uniper-hankinnan toteutumista – Lundmark luottaa Venäjän hyväksynnän tulevan maaliskuun loppuun mennessä

Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark odottaa, että Fortum saa vahvistettua omistusosuutensa noston saksalaisessa Uniperissa maaliskuun loppuun mennessä. Viimeinen este on Venäjällä kilpailuasioista päättävän hallituksen komission hyväksyntä.

Lundmark kertoi Fortumin tilinpäätöksen yhteydessä, että asian käsittely jäi kesken, kun Venäjällä vaihtui hallitus. Presidentti Vladimir Putinin toimeenpaneman hallitusjärjestelyn ei pitäisi kuitenkaan estää Fortumia nostamasta osuuttaan Uniperissa vajaasta puolesta 70,5 prosenttiin.

– Päätös on jossain määrin viivästynyt hallitusvaihdoksen johdosta, mutta luotamme edelleen, että kauppa saadaan valmiiksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, Lundmark sanoi tiedotustilaisuudessa.

Avoinna on Lundmarkin vain tiettyjen yksityiskohtien selventäminen Venäjän kanssa. Ennen vahvistusta Fortum omistaa edelleen vain 49,9 prosenttia Uniperista. Osuuden noustessa Fortum aikoo vaatia osuuttaan vastaavaa edustusta Uniperin hallintoneuvoston kokoonpanosta sekä puheenjohtajan paikkaa.

Saksassa hiilivoimaa kritisoitu

Fortum on pitkään tavoitellut enemmistöosuuden hankkimista Uniperista. Esteenä oli pitkään se, että Uniperilla on ollut Venäjällä sijaitsevassa vesivoimalassa lisenssi veden laadun tarkkailuun. Venäjällä tällainen toiminta ei saa olla ulkomaisen omistajan käsissä. Asia saatiin ratkaistua viime syksynä, ja Venäjä hyväksyi alustavasti Fortumin kaupan marraskuussa.

Saksalaisyhtiö on ollut Fortumin ostohankkeelle hyvin nihkeä, mutta Fortum on jatkanut asian edistämistä. Kun omistusosuuden nosto on toteutunut, aikoo Fortum Lundmarkin mukaan aloittaa syvälliset keskustelut Uniperin kanssa kahden yhtiön strategioiden yhteensovittamisesta. Uniperin luvut raportoidaan enemmistöomistuksen toteutumisen jälkeen osana Fortumia.

Lundmarkin mukaan Fortum on tyytyväinen Uniperin suunnitelmaan sulkea vanhoja hiilivoimaloitaan yhteensä liki kolmen gigawatin edestä vuoden 2025 loppuun mennessä. Uniper on ollut viime aikoina kovan kritiikin kohteena Saksassa, koska se aikoo avata vuosia myöhästyneen ja hyvin kiistanalaisen uuden hiilivoimalan, Datteln 4:n.

Mielenosoittajia pääkonttorilla

Vastalauseiden aalto on saavuttanut myös Fortumin, ja yhtiön pääkonttorille kokoontui ryhmä Greenpeacen ja Elokapinan mielenosoittajia protestoimaan Dattelnia vastaan. Banderolleissa Fortumia moitittiin ”Suomea suuremmaksi saastuttajaksi”.

Lundmarkin mielestä päätös käynnistää Datteln 4 on oikea, kun sen vastineeksi suljetaan vanhempia ja saastuttavampia voimaloita. Datteln 4 ei Saksan hallituksen linjauksen mukaan tule kasvattamaan Saksan hiilidioksidipäästöjä.

– Niin kauan kuin hiiltä on toimitusvarmuuden takaamiseksi käytettävä Saksassa, olemme Uniperin kanssa samaa mieltä siitä, että on järkevää käyttää tehokkaimpia ja moderneimpia voimaloita, Lundmark sanoi.

Tulos kasvoi roimasti

Fortum kertoi torstaina myös tuloksestaan, joka kasvoi sekä viime vuoden lopulla että koko vuoden tasolla. Loka-joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto nousi viidenneksellä ja oli 398 miljoonaa euroa. Vuositasolla tulosparannus oli samaa luokkaa, ja koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,191 miljardia.

Osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista tulevat osuudet nousivat viime vuoden aikana 744 miljoonaan ja liittyivät pääosin Fortumin osuuteen Uniperin tuloksesta. Osinkoesitys on sama kuin viime vuonna, eli 1,10 euroa.

Kaukolämpölaitoksia saatetaan myydä

Fortum ilmoitti myös harkitsevansa Järvenpäässä, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa sijaitsevien kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoimintojen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Yksi tutkittava vaihtoehto on toimintojen myynti.

– Alustavien arvioiden perusteella erilainen omistusrakenne voisi paremmin mahdollistaa näiden kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoimintojen kasvun ja arvonluonnin jatkossa, Fortum toteaa tiedotteessaan.

Nämä liiketoiminnot työllistävät yhteensä noin 530 henkilöä, joista puolet Puolassa ja puolet Baltian maissa. Järvenpään toimintojen käyttö- ja kunnossapitopalvelut on ulkoistettu.

Samankaltaista arviointia on tehty myös Virossa ja Joensuussa sijaitsevista kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoiminnoista. Arvioinnin tuloksena Joensuun liiketoiminnot myytiin tammikuussa 530 miljoonalla eurolla.

STT

