Rajua mutta välttämätöntä

Salon opetuslautakunta käsittelee ensi tiistaina apulaiskaupunginjohtajan esitystä, jonka mukaan muun muassa Hajalan, Hiiden ja Teijon kyläkoulut suljettaisiin tänä vuonna. Lähivuosina suljettaisiin lisää kouluja ja päiväkoteja.

Rajujen esitysten taustalla on kaupungin asukasluvun ja varsinkin lasten määrän lasku. Salolaisia on nyt saman verran kuin kymmenessä liitoskunnassa oli yhteensä 1990-luvun lopulla. Silloin väkiluku kasvoi Nokian kasvun myötä. Vastaavasti väki alkoi vähetä heti, kun Nokia lopetti matkapuhelintehtaansa.

Viime vuonna salolaisia kuoli yli 600. Uusi kaupunkilaisia syntyi alle puolet siitä. Pelkästään tämän eron kuittaaminen vaatisi rajua muuttovoittoa.

Sitä tietysti toivotaan, ja kehityksen kääntämiseksi on tehtävä kaikki voitava. Kaupungin on myös pidettävä huolta siitä, että rahat riittävät ainakin lakisääteisten palvelujen tuottamiseen. Nyt käsitellään leikkauksia, jotka koskevat lapsiperheitä ja nuorimpia salolaisia.

Oppimisympäristöselvityksessä esitettiin ratkaisuksi ennen muuta koulujen vähentämistä sekä kylissä että kaupungin keskustassa. Kuulemistilaisuuksissa esitykset eivät saaneet kuntalaisilta ymmärrystä, ja julkisten ulostulojen perusteella poliitikoillakin on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on tilanne ja mitä toimenpiteitä tarvitaan.

Kuulemisten anti ja kymmenet kirjalliset kannanotot eivät juuri vaikuttaneet esitykseen, jonka apulaiskaupunginjohtaja teki opetuslautakunnalle, eikä sitä tainnut kukaan odottaakaan.

Esimerkiksi Hajalassa, Hiidessä tai Teijolla ei yllätytty, mutta kylien edustajat uskovat, että esitykset eivät mene läpi poliittisessa käsittelyssä (SSS 31.1.).

Nykyinen väestökehitys edellyttää, että vanhusten palveluihin panostetaan entistä enemmän. Vastaavasti lasten ja nuorten palveluja – ennen muuta päiväkoti- ja oppilaspaikkoja – tarvitaan aiempaa vähemmän.

Päättäjien käsissä on, miten välttämättömät leikkaukset kohdistetaan. Ratkaisut eivät ole helppoja, mutta ne on tehtävä.