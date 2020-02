Rankkasateet piiskaavat maastopaloista kärsinyttä Australian itärannikkoa

Hurjista maastopaloista kärsineellä Australian itärannikolla sataa nyt kuin saavista kaatamalla. Vettä on tullut runsaasti eri puolilla Uuden Etelä-Walesin osavaltiota keskiviikosta alkaen. Joillakin mittausasemilla on satanut vettä yli 300 milliä kahden vuorokauden aikana, kertoo yleisradioyhtiö SBS.

Sunnuntain aikana vedentulo on aiheuttanut tulvia ja sähkökatkoja. Sydney Morning Herald -lehden mukaan rannikolta on raportoitu jopa kahdeksanmetrisistä aalloista.

Sade on muun muassa sammuttanut jättimäisen maastopalon, joka roihusi Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa Sydneyn eteläpuolella yli kaksi kuukautta ja ehti tuhota lähes 500 000 hehtaaria maata.

https://www.sbs.com.au/news/severe-weather-warnings-and-potential-for-life-threatening-nsw-floods

https://www.smh.com.au/national/nsw/fire-busting-rain-brings-new-threat-to-east-coast-20200209-p53z1m.html

STT

Kuvat: