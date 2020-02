Iäkäs kiinalainen turisti kuoli koronavirukseen Ranskassa – ensimmäinen tapaus Euroopassa

Koronavirukseen sairastunut 80-vuotias kiinalainen turisti on kuollut tautiin Ranskassa, kertoo maan terveysministeri Agnes Buzyn. Kyseessä on ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus Euroopassa ja niin ikään Aasian ulkopuolella.

Mies oli kotoisin tartunnan keskipisteenä olevasta Hubein maakunnasta. Hän oli saapunut Ranskaan tammikuun puolivälissä ja joutui Pariisin Bichat-sairaalaan karanteeniin 25. tammikuuta, kertoo uutiskanava BFMTV. Hänen 50-vuotias tyttärensä on ollut myös sairaalahoidossa taudin takia, mutta on Buzynin mukaan jo toipumassa.

Ranskassa on todettu kaikkiaan 11 koronavirustartuntaa. Potilaista neljä on parantunut ja päässyt pois sairaalasta. Viisi sairaalan joutuneista potilaista on brittejä, jotka saivat tartunnan hiihtokohteessa.

Kiinassa tautiin on kuollut jo yli 1 500 ihmistä. Tartuntoja on yhteensä jo yli 67 000.

Tätä ennen kuolemaan johtaneita koronavirustartuntoja oli ollut vain kolme Manner-Kiinan ulkopuolella. Filippiineillä, Hongkongissa ja Japanissa on kussakin kuollut yksi ihminen.

”Myönteistä energiaa” kaivataan

Kiinassa presidentti Xi Jinping on vaatinut koronaviruksen vastaisessa kamppailussa tiukempaa valvontaa nettikeskusteluihin. Xi perää myös tehokkaampia poliisitoimia yhteiskunnallisen vakauden ylläpitämiseksi.

Xi kommentoi tilannetta puheessa, jonka hän piti jo helmikuun alussa, mutta josta valtionmedia julkaisi otteita vasta lähes kaksi viikkoa myöhemmin.

Verkkokeskustelujen valvojat ovat päästäneet sensuurista läpi jonkin verran moitteita Hubein maakunnan paikallisviranomaisille, mutta vaatimukset laajemmasta sananvapaudesta ja poliittisista uudistuksista on huolellisesti putsattu pois.

Xi sanoi puheessaan, että huhujen levittäjiä on rankaistava. Viranomaisten tulee Xin mukaan vahvistaa otettaan sosiaalisesta mediasta ja levittää myönteistä ilmapiiriä kuvaamalla sankarillisia tekoja taistelussa tautia vastaan.

– Täyttäköön myönteinen energia kyberavaruuden alusta loppuun, Xi maalaili.

Hän patisti myös viranomaisia puuttumaan yhteiskunnallista järjestystä vaarantavaan toimintaan, kuten lääkkeiden hamstraamiseen. Kommunistipuolueen jäsenten tulee Xin mukaan uskaltaa arvostella niitä, jotka eivät ole noudattaneet puolueen keskuskomitean ohjeita.

– Niitä jotka eivät täytä velvollisuuksiaan rankaistaan kurin ja lain mukaisesti, Xi uhkasi.

Yhdysvallat hakee kansalaisensa pois eristetyltä risteilyalukselta

Yhdysvallat aikoo evakuoida maan kansalaiset Japanin Jokohamassa eristetyltä risteilyalukselta. Diamond Princess on ollut karanteenissa helmikuun alusta lähtien. Aluksella kerrottiin lauantaina löytyneen entisten lisäksi vielä 67 tapausta lisää.

Amerikkalaisia pois hakeva lento lähtee matkaan sunnuntaina, ilmoitti Yhdysvaltojen suurlähetystö Tokiossa. Evakuoidut määrätään kuitenkin kahden viikon mittaiseen karanteeniin paluunsa jälkeen. Aluksella on noin 380 amerikkalaista.

– Matkustajat tutkitaan oireiden varalta ja varmistamme, että oireilevat matkustajat saavat tarvittavan hoidon Japanissa, jos he eivät voi nousta lennolle. Jos päätätte olla palaamatta tällä lennolla, pääsette Yhdysvaltoihin vasta myöhemmin, kirjoitti suurlähetystö kirjeessä amerikkalaisille.

Risteilyaluksella on todettu liki 300 koronavirustartuntaa. Kun karanteeni alkoi, oli aluksella noin 3 700 ihmistä. Tartunnan saaneet ja muut hoitoa tarvitsevat on viety paikallisiin sairaaloihin hoitoon.

Loput alukselle eristetyt matkustajat ja miehistön jäsenet joutuvat jäämään karanteeniin ainakin 19. helmikuuta asti.

korjattu aiempaa uutista klo 15.00. Ranskassa kuollut kiinalaisturisti oli mies, ei nainen.

STT

