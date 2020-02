Raportti: Yksikään valtio ei turvaa lasten terveyttä ja tulevaisuutta

Yksikään valtio ei suojele lasten terveyttä ja ympäristöä kestävällä tavalla, sanotaan keskiviikkona julkaistussa raportissa. Sen taustalla on komissio, jonka ovat perustaneet YK:n lastenjärjestö Unicef, lääketieteen julkaisu Lancet ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Raportin mukaan lasten terveyttä uhkaavat ilmastonmuutos ja maailman ekologinen rappeutuminen sekä prosessoidun pikaruuan, makeiden virvoitusjuomien, alkoholin ja tupakan kaupallinen markkinointi.

Lasten hyvinvointivertailussa Suomi on sijalla 16, mutta kestävyydessä vasta sijalla 153. Norja johtaa hyvinvointitilastoa, mutta putoaa sijalle 156, kun otetaan huomioon ympäristökuormitukset.

Raportissa vertailtiin 180 maan lasten terveyttä, koulutusta ja ravitsemusta sekä kasvihuonepäästöjä, oikeudenmukaisuutta ja tuloeroja.

Ylipaino ja toisaalta aliravitsemus lasten vitsauksina

Maailmassa ylipainoisten lasten määrä on vuosien 1975 ja 2016 välillä kymmenkertaistunut 124 miljoonaan. Elintavat karsivat usein lasten päivittäistä liikuntaa. Esimerkiksi Britanniassa 5-15-vuotiaat viettävät arkena keskimäärin kaksi tuntia päivässä internetissä, viikonloppuisin kolme tuntia.

Samaan aikaan 250 miljoonaa lasta matalan tai keskitulotason maissa ovat vaarassa jäädä jälkeen kasvussaan ja kehittymisessään aliravitsemuksen takia.

– Raportti kertoo, kuinka tärkeä rooli myös yrityksillä on lasten hyvinvoinnissa. Yritykset ovat parantaneet vastuullisuuttaan tuotannossa, mutta markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä eettisesti kestäväksi on paljon tekemistä, toteaa yritysyhteistyön johtaja Outi Mikkonen Suomen Unicefilta tiedotteessa.

Maapallon lämpötilan nousun seuraukset tuhoisia terveydelle

Suuret hiilipäästöt, joista vauraat maat ovat pääosin vastuussa, uhkaavat kaikkien lasten tulevaisuutta. Jos maapallon lämpötila nousee ennustetut neljä astetta vuoteen 2100 mennessä, seuraukset ovat tuhoisia lasten terveydelle, raportissa todetaan.

Myös merenpintojen noustessa ja lämpöaaltojen lisääntyessä lasten aliravitsemus ja taudit, kuten malaria ja denguekuume, lisääntyvät.

– Raportti osoittaa ensimmäistä kertaa sen, kuinka maat eivät kanna kokonaisvastuuta kaikkien lasten hyvinvoinnista ja ennen kaikkea heidän maapallostaan, toteaa Suomen Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki tiedotteessa.

Unicefin, Lancetin ja WHO:n komissiossa on neljäkymmentä lasten ja nuorten terveyden asiantuntijaa.

STT