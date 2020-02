Rask piti Bostonin maalin puhtaana, voitto Vancouverista tuli luvuin 4-0

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen oli yksi maalintekijöistä, kun hänen joukkueensa löylytti Buffalo Sabresin 13 ottelun jääkiekon NHL-kierroksella. Colorado vei vierasvoiton lukemin 6-1.

Rantasen toisen erän puolivälin jälkeen tekemä maali oli Coloradon kuudes ja koko pelin viimeinen. Suomalaisen omassa tilastossa maali oli kauden 17. Joonas Donskoi puolestaan nappasi Samuel Girardin maalista syöttöpisteen. Avalanche on länsilohkon neljäntenä.

Montreal Canadiensin Joel Armia maalasi kerran New Jersey Devilsiä vastaan. Peli ratkesi vasta voittolaukauskisassa Montrealin hyväksi maalein 5-4. Armian toisen erän maali oli Montrealin ensimmäinen kavennus kolmen maalin johdossa liitävää New Jerseytä vastaan.

Voittolaukauskisassa Armian yritys kilpistyi New Jerseyn maalivahdin Louis Dominguen torjuntaan.

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho piti toisen erän loppuun saakka ainoalla maalillaan joukkueensa puolia St. Louis Bluesia vastaan. Toisen erän jälkeen tilanne oli kotijoukkueen hyväksi 5-1. Carolina yritti kiriä kolmannessa erässä, mutta jouti silti taipumaan luvuin 6-3.

Myös Chicago Blackhawksin Olli Määttä onnistui maalinteossa ja taiteili kolmannen erän lopulla joukkueelleen 2-2-tasoituksen. Joukkue taipui kuitenkin Minnesota Wildille, jonka 3-2-voiton sinetöi Matt Dumba jatkoajalla.

Maalivahdeista Tuukka Rask torjui 25 laukausta ja piti Boston Bruinsin maalin puhtaana ottelussa Vancouver Canucksia vastaan. Boston kuittasi pelistä kirkkaan 4-0-kotivoiton.

Ovetshkinin 700. maali vielä tulossa

Washington Capitalsin jatkuvassa ennätysjahdissa olevan venäläistähden Aleksandr Ovetshkinin 700. maali antoi vielä odottaa itseään. Ovetshkin mätti Los Angeles Kingsiä vastaan kolme maalia ja nosti NHL-maalisaldonsa 698:aan. Maalitykin hattutemppu avitti Washingtonin 4-2-voittoon.

Ovetshkinista on hyvää vauhtia tulossa liigan historian kahdeksas 700 maalia urallaan tehnyt pelaaja, kertoo NHL.com.

https://www.nhl.com/news/los-angeles-kings-washington-capitals-game-recap/c-314631468

STT

