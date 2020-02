Ratkeaako paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriita? Sovintoesitykseen odotellaan vastauksia

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriitaan odotetaan ratkaisua tänään, kun osapuolten on määrä vastata eilen illalla syntyneeseen sovintoesitykseen. Sovittelija Jukka Ahtelan mukaan vastauksia on luvassa kello 17:ään mennessä.

Ammattiliitto Pron vastapuolena kiistassa on työnantajajärjestö Metsäteollisuus. Pron edustamat toimihenkilöt ovat olleet tällä erää lakossa viime viikon torstaista alkaen. Ellei sopua synny, torstaina alkaa kolmas viikon mittainen lakkoaalto. Pron mukaan neuvotteluissa on hiertänyt etenkin kiky-tunteja koskeva ratkaisu.

Lisäpainetta neuvotteluihin on tuonut sataman työnjohtajien tukilakko, joka uhkaa laajeta perjantaina. Paperiteollisuuden merkittävimpien vientisatamien Kotkan, Rauman ja Kemin työnjohtajat ovat olleet maanantaista alkaen tukilakossa paperiteollisuuden toimihenkilöille. Jos paperin toimihenkilöt eivät saa sopimusta perjantaiaamuun mennessä, tukilakko laajenee kaikkiin Suomen satamiin, kertoo Ammattiliitto Pro verkkosivuillaan.

– Perjantaista eteenpäin laivat kertyvät satamiin, mutta eivät saa lasteja eikä niistä pureta lasteja, satamien työnjohtajien sopimusalavastaava Kai Nieminen kertoi.

STT