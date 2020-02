Rikollisvaikuttaja Raimo Andersson pahoinpideltiin kuoliaaksi kotinsa pihalla – aiemmin kolmoismurhasta tuomittu Veli Matti Huohvanainen vaatii hovioikeutta hylkäämään murhasyytteen

Helsingin hovioikeus alkaa tänään käsitellä rikollisvaikuttaja Raimo Anderssonin henkirikosta. Vankilalomalla ollut Andersson pahoinpideltiin kuoliaaksi kotinsa pihalla Vantaalla keväällä 2018. Syytettynä murhasta on myös alamaailmassa vaikuttanut Veli Matti Huohvanainen.

Käräjäoikeuden mukaan Huohvanainen pahoinpiteli Anderssonia puolitoista tunnin ajan muun muassa lyömällä ja potkimalla. Noin 20 minuutin jälkeen hän kävi vaihtamassa jalkaansa turvakengät ja jatkoi pahoinpitelyä. Hän myös poltti Anderssonia tupakalla ja tupakansytyttimellä ja lopulta raahasi tämän eteiseen ja poistui tekopaikalta.

Tontilla oli valvontakameroita, minkä vuoksi omakotitalon pihan pahoinpitelystä jäi tarkkaa todistusaineistoa.

Oikeus tuomitsi teon murhana väkivallan raakuuden ja julmuuden vuoksi. Suunnitelmallisuutta ei oikeuden mukaan ollut, vaan teko alkoi pahoinpitelynä, joka eteni henkirikokseksi.

– Uhrille on aiheutettu pitkäaikaista ja voimakasta kärsimystä, ja tekoa on pidettävä henkirikokseksikin raakana ja julmana, käräjäoikeus katsoi.

Syytetty sanoo luulleensa uhria tunkeilijaksi

Huohvanainen kiistää murhasyytteen ja vaatii hovioikeutta hylkäämään sen. Hän myöntää pahoinpidelleensä Anderssonia ja aiheuttaneensa tämän kuoleman. Tarkoituksena ei Huohvanaisen mukaan kuitenkaan ollut tappaa, vaan hän katsoo syyllistyneensä asiassa törkeään pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen.

– Huohvanainen ja Andersson olivat olleet läheisiä ystäviä vuosia, eikä heidän välillään ole ollut erimielisyyksiä milloinkaan, eikä ole tullut ilmi mitään seikkaa, joka viittaisi siihen, että erimielisyyksiä olisi ollut tapahtuma-aikaankaan, sanotaan Huohvanaisen hovioikeuteen toimittamassa kirjallisessa valituksessa.

Väkivaltaa edeltäneenä iltana Huohvanainen ja Andersson istuivat samassa seurueessa ravintolassa ja jatkoivat pienellä porukalla Anderssonin kotiin. Huohvanainen sanoo heränneensä Anderssonin luona siihen, että ”tuntematon mies” läpsii häntä kasvoille.

– Huohvanainen muistaa tiedustelleensa mielestään tuntemattomalta mieheltä, kuka hän on ja mikä hänen nimensä on. Huohvanainen ei ole tunnistanut Anderssonia jostain syystä, valituksessa sanotaan.

Pahoinpitelyn tarkoitus oli Huohvanaisen mukaan häätää tunkeilija Anderssonin talosta.

– Valvontatallenteelta ilmenevän perusteella Huohvanainen viittoo ja käskyttää hänelle tuntematonta henkilöä poistumaan. Huohvanainen viittoo valvontatallenteen useassa kohdassa osoittaen pihalta poispäin.

Yhteyttä palkkamurhan tutkintaan ei löytynyt

Sekä Huohvanainen että Andersson ovat olleet merkittäviä hahmoja suomalaisessa alamaailmassa. Huohvanainen on aiemmin tuomittu kolmesta murhasta, jotka tapahtuivat vuonna 1999. Hän on ollut lähellä Bats-rikollisryhmää.

Andersson puolestaan istui keväällä 2018 yhä tuomiota alamaailman palkkamurhasta, joka tapahtui vuonna 2003 Helsingin Vuosaaressa. Andersson kuului palkkamurhan aikaan M.O.R.E.-liivijengiin.

Anderssonin nimi oli ennen kuolemaa esillä mediassa, koska poliisi alkoi tutkia palkkamurhaa uudelleen. Epäilynä on, että huumepoliisin tuolloinen päällikkö Jari Aarnio olisi tiennyt murhasta ja jättänyt sen estämättä ja United Brotherhoodin johdossa ollut Keijo Vilhunen olisi osallistunut teon järjestelyihin. Molemmat kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Syyteharkinta asiassa on kesken.

Anderssonia ehdittiin kuulustella ennen hänen kuolemaansa Vuosaaren palkkamurhajutun uusissa kuulusteluissa, ja poliisi tutki hänen henkirikosjutussaan, olivatko kuulustelut syynä Anderssonin kuolemaan. Tutkinnassa poliisi ei kuitenkaan löytänyt viitteitä siitä, että palkkamurhajuttu olisi vaikuttanut väkivaltaan. Käräjäkäsittelyn aikaan myös syyttäjä yhtyi tähän näkemykseen.

STT