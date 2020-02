Ruotsalaisia evakuoidaan Wuhanista, ranskalaistietojen mukaan tulossa satoja eurooppalaisia

Ranskaan on tulossa tänään evakuointilento, jolla kuljetetaan noin 250 ranskalaista ja 100 muiden maiden kansalaista Kiinasta, kirjoittaa ruotsalainen Aftonbladet. Joukossa on myös ruotsalaisia.

Lehti viittaa muun muassa ranskalaisen France Infon tietoihin.

Ruotsalainen uutistoimisto TT kertoo, että yksitoista ruotsalaista on palaamassa kotimaahan. Ruotsin ulkoministeriö vahvistaa, että Ranska on järjestämässä evakuointilentoa. Se ei kuitenkaan kerro, mihin aikaan ja mille kentälle lento laskeutuu.

Suomen ulkoministeriö ei ole kertonut yksityiskohtia suomalaisten mahdollisesta kotiuttamisesta.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jgxj9/coronaviruset–allt-du-behover-veta

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-2019-ncov-un-deuxieme-avion-est-parti-de-wuhan-et-atterrira-a-istres-avec-pres-de-300-personnes_3809323.html

STT