Kolme suomalaista saapui Ranskaan kotiutuslennolla Wuhanista – Ranskan viranomaiset päättävät, milloin he pääsevät Suomeen

Kolme suomalaista ja yksi muunmaalainen perheenjäsenen on saapunut Ranskaan kotiutuslennolla Kiinan Wuhanista, kertoo ulkoministeriö Twitterissä.

Ulkoministeriö ja Pekingin suurlähetystö avustivat suomalaiset Wuhanin kaupungista lennolle.

Ranskan ilmavoimien tukikohtaan Istresiin lähellä Marseillea saapui iltapäivällä evakuointilento, jolla kuljetettiin noin 250 ranskalaista ja muuta eurooppalaista, kertoivat ranskalaisviestimet, kuten Le Monde. Heistä parillakymmenellä oli koronavirukseen viittaavia oireita, Ranskan terveysministeri Agnes Buzyn kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan. Hän ei täsmentynyt näiden parinkymmenen kansallisuuksia.

Ruotsalaisia lennolla oli yksitoista. Ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Piritta Kaartio vahvisti STT:lle, että suomalaisia evakuoiva lento laskeutui Istresiin lähellä Marseillea. Kyseessä on siis sama, eurooppalainen evakuointilento.

Ranskan viranomaiset päättävät ulkoministeriön mukaan siitä, miten pitkään suomalaiset joutuvat olemaan Ranskassa seurattavana. Ministeriö jatkaa yhteydenpitoa suomalaisiin tarvittaessa.

Le Monden mukaan osa lennolla olleista viedään samaan lomakeskukseen, jonne vietiin karanteeniin myös ensimmäisen evakuointilennon 178 matkustajaa perjantaina.

Osa puolestaan pannaan karanteeniin Aix-en-Provenceen palomieskouluun. Le Monde kertoo diplomaattilähteisiin viitaten, että osa kotiutettavista jatkaa suoraan Belgiaan. Suomalaiset jäivät kuitenkin Ranskaan.

Suuria kotiutusoperaatioita on tehty Kiinan Wuhanista siellä levinneen koronaviruksen takia.

Tiedotuslinja vaihtui lennon laskeuduttua

Ennen ulkoministeriön tviittejä asiasta STT yritti viikonlopun mittaan kysyä ulkoministeriöltä useita kertoja sitä, onko suomalaisia tulossa viikonloppuna kotiutuslennolla, ja jos, millä lennoilla, mutta ulkoministeriö ei kommentoinut asiaa.

Ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Kaartio kertoi viimeksi iltapäivällä puoli kolmen aikaan, ettei tiedotettavaa ole. Kaartio perusteli asiaa suomalaisten yksityisyydensuojalla.

STT kysyi, millä tavalla yksityisyydensuoja voi vaarantua, jos kertoo, että lennolla on suomalaisia, vaikka tarkempia tietoja näistä ihmisistä ei annettaisi.

– Ymmärrän sen (kiinnostavan), mutta tällä hetkellä asiaa ei kommentoida enempää, Kaartio sanoi.

Kello 16 aikaan ulkoministeriö kuitenkin tviittasi, että lennolla oli kolme suomalaista. Miksi linjaus yksityisyyden suojasta muuttui?

– Nyt kun lento on laskeutunut, pystyimme informoimaan siitä, että lento on laskeutunut.

STT kysyi myös, miten yksityisyydensuoja olisi vaarantunut lennon aikana, muttei enää sen laskeuduttua, mutta Kaartio ei vastannut kysymykseen, vaan pyysi tiedustelemaan asiaa maanantaina konsuliasioiden yksiköstä.

Kaartio lisäsi vielä sähköpostitse, että päätös siitä, että suomalaisista ei alun perin kerrottu, perustui yleiseen tiedotuslinjaukseen, jonka mukaan ”yksityisiä henkilöitä koskevia asioita ei voi kertoa”.

Hubein maakunnassa on ollut ulkoministeriön mukaan alle kymmenen suomalaista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen.

Suomen Pekingin-suurlähetystö jatkaa tarvittaessa muiden Hubein maakunnassa olevien suomalaisten avustamista pois alueelta, ulkoministeriö kertoo.

https://twitter.com/Ulkoministerio?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/02/coronavirus-nouvelle-arrivee-de-rapatries-de-chine-dans-le-sud-de-la-france_6028141_3244.html

