Ruotsin Duplantis nosti ME:tä sentillä toisen kerran viikon sisällä

Ruotsin Armand Duplantis paransi seiväshypyn maailmanennätystä lukemiin 618 senttiä hallikisoissa Glasgow’ssa. Hän paransi sentillä viime lauantaina tekemäänsä edellistä ennätystä.

– Tämä oli mahtava kilpailu. Yleisö antoi upeasti energiaa, ja sain siitä intoa, Duplantis kertoi.

Ennen Duplantisin tulostehtailua ME oli ranskalaisen Renaud Lavillenien helmikuussa 2014 hyppäämä 616.

Toisen polven huippuseiväshyppääjä Duplantis on ylittänyt ulkona parhaimmillaan 605. Hän ylitti korkeuden voittaessaan aikuisten Euroopan mestaruuden Berliinissä vuonna 2018. Hänen ansiolistallaan on myös MM-hopea.

Duplantis avasi Glasgow’n kisan korkeudesta 550 ja ylitti 575 toisella yrityksellään. 584 meni ensimmäisellä, minkä jälkeen Duplantis leijaili kuuden metrin yli ensimmäisellään. ME-korkeus 618 oli vuorossa seuraavaksi, ja sekin ylittyi ensimmäisellä yrityksellä.

STT

