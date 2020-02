Ruotsin olympiajoukkueeseen valittu painin maailmanmestari kärähti – kiistää tietoisen dopingin

Ruotsalainen painija Jenny Fransson on jäänyt kiinni dopingtestissä. Franssonin A-näytteestä on löytynyt jäämiä anabolisten steroideista, ja Ruotsin olympiakomitea SOK on vahvistanut käryn.

Fransson kuuluu Ruotsin jo olympiakisoihin valittuihin urheilijoihin.

Fransson on nyt poistettu Tokion kisoihin nimettyjen urheilijoiden joukosta, ja hän vetäytyy myös Roomassa ensi viikolla järjestettävistä EM-kisoista.

Seuraavaksi Fransson odottaa dopingnäytteensä B-osan analyysia.

Fransson sai tietää positiivisesta tuloksesta maanantaina, ja hän kiistää käyttäneensä urheilussa kiellettyjä lääkeaineita tietoisesti.

Fransson, 32, saavutti Rion 2016 olympialaisissa pronssimitalin ja MM-kultaa 2012. Hän on myös Euroopan mestari.

STT

