Helmikuun uusi ennätys – Salossa tuli vuorokaudessa vettä 25,9 milliä

Salossa satoi sunnuntaina aikana enemmän vettä kuin koskaan aiemmin helmikuussa yli kuudenkymmenen vuoden aikana. Vuorokauden sademäärä nousi 25,9 millimetriin.

– Se on suurin Kärkässä helmikuussa mitattu vuorokauden sademäärä eli asemakohtainen ennätys, meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta vahvistaa.

Ilmatieteen laitoksen Kärkän havaintoasemalla on mitattu sadetta vuodesta 1959 alkaen.

Salossa on satanut helmikuun kuudentoista ensimmäisen päivän aikana jo 72,8 milliä. Se on enemmän kuin kahtena edellisenä helmikuuna yhteensä. Vuosien 1981–2010 helmikuun keskiarvo Salossa on 39 millimetriä.

Vuosikymmenten helmikuiset sademäärät ovat keskenään vertailukelpoisia, sillä sateen määrä mitataan virallisesti millimetreinä olomuodosta riippumatta. Talvella lumi sulatetaan ensin vedeksi. Ilman lämpötila vaikuttaa siihen, paljon lumesta kertyy vettä. Mitä kovemmalla pakkasella lumi sataa, sitä vähemmän siinä on vettä.

Meteorologeilla on antaa nyrkkisääntö – sentti lunta vastaa yhtä millimetriä vettä, kun ilman lämpötila lähentelee nollaa. Tänä talvena lunta ei ole tarvinnut sulattaa sademäärän selvittämiseksi.

Tammikuussajulkaistun suomalaistutkimuksen mukaan synkät talvet yleistyvät. Lämpötilat nousevat ensimmäiseksi Lounais-Suomessa. Talviset vesisateet yleistyvät ja runsastuvat.

Kemiössä satanut Saloa enemmän

Sademäärä Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla Kemiön keskustassa, Kiikalan lentokentällä ja Salon Kärkässä 1.9.2019 – 16.2.2020.

Kemiö 584,4 mm

Salo 462,8 mm

Kiikala 462,6 mm

Kärkän märät kuukaudet

Syyskuu 79,5 mm

Lokakuu 80,2 mm

Marraskuu 89,4 mm

Joulukuu 81,8 mm

Tammikuu 59,1 mm

Helmikuu* 72,8 mm

*16. helmikuuta mennessä.