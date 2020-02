Sähköautojen kysyntä kasvaa

Tieliikenteen päästöjen vähentäminen näyttää tuoreiden tilastojen mukaan entistä realistisemmalta. Sähköautojen myynti kaksinkertaistui vuoden 2019 aikana, vaikka määrä toki onkin vielä pieni.

Muutos näkyy myös joulukuun tilastoissa, jossa hybridi-, kaasu- ja sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli jo 14,5 prosenttia.

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla liikkuvat autot ovat tulossa liikenteeseen odotettua nopeammin. Muutos tapahtuu, ja suunta vie kohti sähköllä kulkevia ajoneuvoja.

Suomessa erityisen suosittuja ovat ladattavat hybridit, jotka kulkevat sekä sähkömoottorin että polttomoottorin voimalla.

Kolmannen sukupolven ladattavat hybridit pystyvät kulkemaan sähköllä 100 kilometriä, mikä kattaa hyvin useimpien autoilijoiden päivittäisen tarpeen. Kyselyt osoittavat, että autoja myös ladataan ahkerasti ja sähköllä ajetaan yli puolet ajoista.

Pistokehybridejä joudutaan lataamaan useammin kuin täyssähköautoja, joiden toimintamatka on pitempi. Monessa hybridiautossa on hidas laturi, joka hankaloittaa latausta julkisilla latauspisteillä.

Pääsääntöisesti autot ladataan kotona, jolloin akuston täyttäminen yön yli ei ole ongelma hitaallakaan latauksella.

Täyssähköautot yleistyvät maanteillä nopeasti, kun perinteiset valmistajat tuovat markkinoille edullisia malleja. Kuluttajat ovat kiinnostuneita sähköautoista, ja ostajia on uusissa malleissa jonoksi asti jo ennen kuin autoja saadaan kauppoihin.

Eurooppalaisen autovalmistajan uuden täyssähköauton hinta jää valtion 2 000 euron hankintatuen kanssa selvästi alle 20 000 euron. Yhdistetty WLTP-toimintamatka on 260 kilometriä.

Vastaavia autoja on luvassa myös muilta valmistajilta, mikä voi muuttaa vanhaa autokantaa arvioitua nopeammin.

Samaa tahtia kuin autot yleistyvät, tarvitaan lisää latauspisteitä.

Asiakkaalle olisi helpompaa, jos latauspisteiden käyttöön ei vaadittaisi lukuisia erilaisia sovelluksia ja tunnisteita.

Monella pisteellä on käytössä aikaperusteinen veloitus, mikä nostaa latauksen hintaa varsinkin autoissa, joissa on hidas laturi. KWh-perusteinen veloitus olisi selkeämpi.