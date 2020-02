Kova tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja Salon seudulla. Somerolla katkojen määrä on vaihdellut melkoisesti maanantai-iltana. Nyt sähköttömiä asiakkaita on yli tuhat, kun aiemmin illalla luku oli reilu sata.

Sauvossa sähköttömiä asiakkaita on Carunan tietojen mukaan ollut maanantai-iltana noin 355 ja Paimiossa reilut 20.

Juttua päivitetty kello 20.22, kello 20.32 ja kello 20.38