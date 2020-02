Teknologiateollisuus ja Pro hyväksyivät uuden työehtosopimuksen – lakko päättyy

Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet toimihenkilöiden uuden työehtosopimuksen viime yönä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti. Palkattomat kiky-tunnit poistuivat sopimuksesta ja niiden tilalle on luotu uusia työaikamalleja. Lisäksi sopimus korottaa palkkoja 3,3 prosenttia 25 kuukauden aikana.

Pron tänään teknologiateollisuudessa alkanut lakko päättyy. Lakon kohteena oli noin 90 teknologiayritystä ja 10 000 toimihenkilöä eri puolilla maata.

– On arvokasta, että sopu löytyi ja työtaistelu jäi lyhyeksi. Ratkaisun työaikaelementit ovat erilaisia kuin neuvottelukierroksella aiemmin tehdyissä sopimuksissa. Työaikaratkaisussa on otettu huomioon nimenomaan teknologiayritysten tarpeita toimihenkilötyössä, sanoo Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi tiedotteessa.

Pro hyväksyi sopimuksen kritisoiden

Ammattiliitto Pro kertoi hyväksyneensä kritisoiden teknologiateollisuuden toimihenkilöiden neuvotteluratkaisun.

– Pron hallinto hyväksyi neuvotteluratkaisun, vaikkakaan ei tyytyväisenä. Erityisesti työaikaratkaisu on hankala. Joillakin isoilla työpaikoilla on käytössä nyt tehtyä sopimusta parempia työaikaratkaisuja, kertoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen tiedotteessa.

Hänen mukaansa pitkä lakko olisi ollut taloudellisesti raskas jokaiselle toimihenkilölle.

– Laiha sopu tässä tilanteessa oli siedettävämpi vaihtoehto. Työnantajien jäykkä ideologinen asenne on estänyt järkevät ratkaisuvaihtoehdot. Tässä tilanteessa fiksumpi jättää kiistely tällä erää tähän, Malinen sanoo.

Palkattomat kiky-tunnit eivät Pron mukaan enää jatku. Sen sijaan luottamusmiehen kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella voidaan paikallisesti pidentää toimihenkilön työaikaa enintään 32 tuntia vuodessa. Sopimuksessa on määriteltävä myös korvaus ja toteutustapa.

Jos pidennyksestä ei päästä luottamusmiehen kanssa sopimukseen, työnantaja voi osoittaa toimihenkilölle 8 tunnin yhtämittaisen työvuoron palkallisena kerran kalenterivuodessa

Neuvottelut jatkuvat Metsäteollisuuden kanssa

Prolla on meneillään työehtosopimusneuvottelut myös muun muassa Metsäteollisuuden kanssa. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevia neuvotteluja jatketaan myöhemmin tänään valtakunnansovittelijan johdolla.

Kaikissa työehtosopimusneuvotteluissa on hiertänyt kiista kilpailukykysopimuksen mukaisista 24 lisätyötunnista. Työntekijäjärjestöt haluavat niiden poistamista, mille työnantajaosapuolet eivät ole lämmeneet.

STT

