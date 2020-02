Saksan päälleajon uhrien joukossa 18 lasta, yhteensä loukkaantuneita 52

Saksan Volkmarsenissa karnevaaliyleisöön päälle eilen autolla ajaneen miehen uhrien joukossa on 18 loukkaantunutta lasta. Yhteensä loukkaantuneita on 52, kertoo poliisi.

Uhreista 35 on edelleen hoidossa sairaalassa, ja 17 on jo päässyt kotiin, kertoi poliisi Twitterissä.

Poliisi ei toistaiseksi ole kommentoinut miehen mahdollista motiivia. Poliisin lähtöoletus on, että kuljettaja ajoi ihmisjoukkoon tahallaan, ja häntä epäillään murhayrityksistä. Epäilty on 29-vuotias paikallinen mies. Poliisi otti miehen kiinni, mutta tämä oli maanantai-iltana sairaalahoidossa vammojensa vuoksi.

Tapaus sattui poliisin mukaan hieman ennen kolmea iltapäivällä paikallista aikaa ruusumaanantaita juhlistavassa paraatissa. Ruusumaanantai on Saksan katolisessa karnevaaliperinteessä tärkein juhlapäivä. Kaikki ruusumaanantain karnevaalikulkueet osavaltiossa peruttiin varmuuden vuoksi.

Tapaus muistuttaa vuoden 2016 terrori-iskua, jolloin jihadisti tappoi äärijärjestö Isisin nimissä 12 ihmistä ajettuaan ihmisjoukkoon berliiniläisillä joulumarkkinoilla.

Volkmarsenin vajaan 7 000 asukkaan kaupunki sijaitsee Hessenin osavaltiossa Düsseldorfin itäpuolella.

