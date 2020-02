Saksassa kahdeksan ihmistä on kuollut ampumisissa kahdessa vesipiippubaarissa

Saksassa useita on kuollut ampumisissa, kertovat paikallisviranomaiset Deutsche Welle mukaan. Paikallispoliisi kertoo sivuillaan, että kahdeksan ihmistä on kuollut. Lisäksi useiden kerrotaan haavoittuneen.

Median mukaan tuntematon hyökkääjä avasi tulen vesipiippukahvilassa Hanaussa, noin 25 kilometriä Frankfurtista Hessenin osavaltiossa. Paikallismedioiden mukaan kaupungissa tapahtui toinenkin ampuminen toisessa vesipiippukahvilassa.

Poliisi kertoo, että kaupungissa kuultiin keskiviikkona useita laukauksia kymmenen aikaan illalla paikallista aikaa.

Medioissa ensimmäisen ampumisen kerrotaan tapahtuneen paikkakunnan keskustassa ja toisen ampumisen Kesselstadtin naapurustossa. Deutsche Wellen mukaan tekijät hyökkäsivät ensin yhteen kahvilaan, minkä jälkeen heidän kerrotaan ajaneen seuraavaan paikkaan ja avanneet tulen. Kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen keskustan hyökkäyksessä ja viiden ihmisen seuraavassa paikassa.

Viranomaisten mukaan epäillyt pakenivat paikalta. Motiivista ei ole vielä tietoa.

BBC kertoo, että poliisit ja helikopterit partioivat molemmilla alueilla. Alueelta julkaistujen valokuvien perusteella vaikuttaa siltä, että paikan päällä on käynnissä suuri poliisioperaatio.

https://www.dw.com/en/germany-several-dead-in-shooting-in-hanau/a-52438047

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/4525057

https://www.bbc.com/news/world-europe-51567971

STT