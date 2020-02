Salolainen Led Elephant esittää suuren esikuvansa musiikkia tyylille uskollisesti mutta modernisti

Brittiläinen hardrockyhtye Led Zeppelin (1968–1980) oli aikansa suurimpia rockyhtyeitä. Sen musiikki elää yhä vahvana, ja sitä voi kuulla jatkuvasti. Alkuperäistä Led Zeppeliniä ei enää ole, mutta rockille tyypilliseen tapaan maailmalta löytyy lukematon määrä yhtyeitä, jotka soittavat joko yksinomaan tai osittain Led Zeppelin -musiikkia.

Yksin menestyneimmistä ja oman jälkensä rockin kaanoniin on jättänyt 1990-luvun alussa vaikuttanut Dread Zeppelin, joka laulajansa Tortelviksen kanssa teki Elvikseltä kuulostavia reggae-tyylisiä versioita Zeppelin-rockista. Robert Plant on myöhemmin maininnut kyseisen kokoonpanon yhdeksi parhaimmista Zeppelin-versioista.

Muita maailmalla – ainakin jonkin asteista – mainetta niittäneitä Zeppelin-coverbändejä ovat olleet Jason Bonham’s Led Zeppelin Experience, Get The Led Out, Led Zepplica, Led Zepagain, Lez Zeppelin ja Zepparella. Huomionarvoista on, että kaksi viimeksi mainittua on naismuusikoiden muodostamia bändejä.

Led Zeppelin -tyylistä musiikkia tehdään myös edelleen. Tästä olkoon esimerkkeinä Suomessakin useaan otteeseen kuultu Rival Sons ja uusimpana kokonpanona maailmaa valloittava Greta Van Fleet.

Suomessakin Led Zeppeliniä on coveroitu. Yksi tunnetuimmista kokoonpanoista on Let’s Eppelin, joka on esittänyt Zeppelin-covereita vuosikymmenten ajan ja vaikuttaa edelleenkin Jyväskylän seudulla.

– Meilläkin oli melkoisia vaikeuksia keksiä bändille nimi. Lähes kaikki Led Zeppelin -variaatiot tuntuivat jo olevan käytössä. Nimi kuitenkin löytyi, vaikka se tarkoittaa myös jotain muuta, salolaisen Led Elephant -yhtyeen laulaja Vesa Virtanen naurahtaa.

Virtasen ohella Zeppelin-tyyliin oikeaoppisesti nelimiehisessä yhtyeessä soittaa kaikkiaan neljän enemmän tai vähemmän pitkän linjan salolaista muusikkoa. Basistina on aiemmin muun muassa Cordialissa soittanut Mikael Salo. Kitaristina on aiemmin Teijon puolen bändeissä vaikuttanut ja samalla kokoonpanon juniori Henri Westman. Rumpujen takaa löytyy Karri ”Konzo” Kerkelä, jolta ilmestyi viitisen vuotta sitten vankka fuusiojazzäänite Karrizma. Virtasen bändihistoria on pitkä ja monisyinen.

Bändi on ollut kasassa runsaat puoli vuotta ja takana on muutama onnistunut keikka.

–Yleisö on ollut näillä keikoilla yllättävänkin myötämielistä ja asiaan ”oikeaoppisen vakavasti” suhtautuvia. Esittämäämme musiikkia on tultu aidosti kuuntelemaan, Mikael Salo jatkaa.

Bändiin päätyneet kaverit tunsivat toisensa eri yhteyksistä ja yksi asia johti toiseen. Pian he huomasivat Led Zeppelin -musiikin esittämisen olevan kaikkien toiveissa.

– Itse olen Zeppelin-musiikkiin myöhäisherännäinen. Tutustuin siihen vasta paremmin 2000-luvun alun myötä, kun markkinoille tuli uusia Zeppelin-julkaisuja, rumpali Karri Kerkelä selittää omalta osaltaan ja sanoi tuolloin ottaneensa haasteeksi John Bonham -tyylisen soiton.

Led Elephant soittaa Led Zeppelinin musiikkia laidasta laitaan. Hallussa on jo iso joukko kuolemattomia kappaleita. Ne esitetään tyylille uskollisina mutta moderneina.

Yhtye ei edes kavahda niiden kaikkien aikojen klassikkobiisienkään esittämistä. Settiin mahtuu muun muassa Rock and Roll, Kashmir, Black Dog, Stairway to Heaven ja Ramble on.

– Jytää, rockia, folkia ja huurua. Jumalten vasara iskee jättäen jälkeensä soivia korvia, tyhjiä tuoppeja ja aamulla kivistäviä päitä, kuten bändi itseään mainostaa.

Aivan kaikki Led Zeppelin -materiaalia on nelikolta onnistu. Mukana ei ole kosketinsoittimia, joita basisti John Paul Jones myös soitti.

Mukana on sen sijaan ripaus huumoria, kun Led Elephant kyselee, onko tällöin kyseessä Ilmestyskirjan ratsastajat vai salolaislähtöinen nelikko?

Led Elephant kehuu toimivansa niin yhtä lailla talossa kuin myös puutarhassa, baarissa ja stadionilla! Stadionit on vielä kokematta, mutta niitä pienempiä keikkapaikkoja on tullut koluttua niin jo ennen Led Elephantia kuin myös tämän yhtyeen kanssa.

Led Elephant soittaa Salon Hometownissa 10.4 ja Turun Apollossa 12.4.

LED ZEPPELIN

Led Zeppelin oli englantilainen rock-yhtye, joka perustettiin Lontoossa vuonna 1968. Yhtyeessä soittivat kitaristi Jimmy Page, laulaja Robert Plant, basisti ja kosketinsoittaja John Paul Jones sekä rumpali John Bonham.

Led Zeppelin oli yksi maailman suosituimmista rockyhtyeistä 1970-luvulla. Äänitemyynnin perusteella Led Zeppelin on edelleen yksi maailman menestyneimmistä yhtyeistä: sen albumeja on myyty yli 300 miljoonaa kappaletta.

Yhtyeen ura päättyi John Bonhamin kuoltua syyskuussa 1980. Sen jälkeen kolme jäljelle jäänyttä jäsentä ovat esiintyneet yhdessä neljä kertaa. Ainakin osassa konsertteja rumpuja on soittanut John Bonhamin poika Jason.

Led Zeppelinin musiikillinen ilmaisu oli tyylillisesti hyvin laaja-alaista, ja yhtyeen musiikissa on elementtejä hard rockin ohella muun muassa bluesista ja folkista. Yhtyettä on luonnehdittu myös heavymetallin alkuunpanijaksi.

Led Zeppelin esiintyi Suomessa yhden kerran, Helsingin Kulttuuritalolla 23. helmikuuta vuonna 1970.

Laulaja Robert Plant on vieraillut Suomessa useaan otteeseen esiintyen muun muassa pariin kertaan Pori Jazzissa. Myös basisti-kosketinsoittaja John Paul Jones on esiintynyt Suomessa yhdessä säveltäjä ja pianisti Magnus Lindbergin ja sellisti Anssi Karttusen kanssa keväällä 2017.