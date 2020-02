Salon Hyötykäyttö Oy on kuljettanut salolaisten kotitalouksien metallijätettä Kajaanin Romu Oy:lle kierrätettäväksi. Hyötykäyttö kertoo asiasta selvityksessään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ely pyysi selvitystä sen jälkeen, kun Lounais-Suomen jätelautakunnassa kiinnitettiin viime vuonna huomiota Salon metallijätteen vähäiseen määrään (SSS 11.12.2019).

Elyn ylitarkastaja Erika Liesegang painottaa, että mitään ympäristörikosta ei ole tapahtunut, sillä Kajaanin Romu on oikea vastaanottopaikka ja se on käsitellyt metallijätteen oikein. Hänen mukaansa ongelmana on jätehuoltomääräysten rikkominen.

– Salon Hyötykäytön ympäristölupa mahdollistaa metallijätteen vastaanoton, käsittelyn ja kierrättämisen, mutta luvan raportointivelvoitetta ei ole täytetty. Salosta on viime vuonna toimitettu 242 tonnia metallijätettä Kajaanin Romulle ja 8 tonnia Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle. Näistä kotitalouksien metallijätettä on 40 tonnia eli loput on kerätty yrityksiltä.

Kotitalouksista eli taloyhtiöistä ja omakotitaloista on kertynyt metallijätettä hiukan yli rekkalastillinen, sillä rekka vetää 30–35 tonnia.

Salon Hyötykäytön ja Salon Jätehuollon toimitusjohtaja Mikko Brandt ihmettelee asiasta noussutta selvitysintoa ja painottaa yritystensä toimineen metallijätteen suhteen sääntöjen mukaisesti.

– Olemme toimittaneet jätemetallin asiallisesti käsiteltäväksi ja luvan mukaisesti raportoineet elylle vuosittain käsittelemämme metallijätteen määrät. Sitä ei ole haudattu minnekään eikä tehty muitakaan taikatemppuja, hän korostaa.

Metallijätteestä pienmetallit kuten vanhat kattilat on luokiteltu LSJH:n omaisuudeksi. Säilyketölkit ja muut metallipakkaukset ovat puolestaan tuottajien omaisuutta.

– Tuottajavastuun käytännöt vaihtelevat ja monet asiat ovat tulkinnanvaraisia. Sekametallin joukosta on mahdotonta ruveta erottelemaan pois muutamaa paistinpannua ja kattilaa, Brandt huomauttaa.

Salon Jätehuolto on Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n valtuuttama terminaali, joka ottaa vastaan pakkausjätteitä ja välivarastoi sitä. Brandt muistuttaa yrityksensä aloittaneen metallijätteen keräämisen jo 20 vuotta sitten.

– Sitä ei ollut kunta eikä kuntayhtymä järjestämässä.

Erika Liesegangin mukaan asiaa selvitellään vielä elyssä.

– On LSJH:n asia tehdä tutkintapyyntö, jos he haluavat tapella rahasta, hän huomauttaa.

Kotitalouksien jäteastioista kerättävästä metallista 70 prosenttia on LSJH:n omaisuutta. Loput metallijätteestä kuuluu metallipakkausten tuottajayhteisö Mepak-Kierrätys Oy:lle. LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilän mukaan tutkintapyyntöä ei olla tekemässä.

– Lähdemme siitä, että selvitetään tilannetta ja neuvotellaan, hän toteaa.

Heikkilä sanoo, ettei pysty vielä arvioimaan rahallisen menetyksen suuruutta.

Mikko Brandt kertoo, että metallijätteestä maksetaan 60–80 euroa tonnilta. Silloin taloudellinen hyöty 40 tonnista olisi parin–kolmen tuhannen euron luokkaa.

– Se on häviävä osa yhtiöittemme 5 miljoonan liikevaihdosta, hän hymähtää.

17 kunnan omistama LSJH alkoi ihmetellä salolaisten metallijätteen kohtaloa, kun viime vuonna Korvenmäen jätekeskukseen oli joulukuun alkuun mennessä tuotu metallijätettä vain Kemiönsaaresta. Salossa kaikilla yli neljän huoneiston taloyhtiöillä on velvoite kerätä metallia.

Asiasta kertoi ensin Turun Sanomat.