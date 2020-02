Salon elektroniikkamuseon työpajassa voi rakentaa mitä itse haluaa

7-vuotias Eemil Laaksonen katselee tyytyväisenä kättensä töitä. Hän on runsaan tunnin aikana rakentanut melkein kokonaisen avaruusaseman.

– Tässä on joku alus, tässä on laskeutumispaikka ja tässä on alus, joka ampuu, hän luettelee silmät loistaen.

Salon elektroniikkamuseossa järjestettiin tiistaina tuttuun tapaan hiihtolomalaisten robottikuvataidetyöpaja. Alakouluikäisille suunnatussa työpajassa sai koota kuumaliimaamalla museon komponenteista robotteja ja muita hahmoja.

Eemil Laaksonen oli pajassa mukana ensimmäistä kertaa. 12-vuotias Mikael Lindholm taas on konkari, joka on käynyt pajassa jo vuosikaudet.

– Täällä on kiva tehdä, koska kukaan ei tule sanomaan, että toi on väärin. Täällä voi tehdä ihan mitä tahansa haluaa, hän kuvailee.

– Viime aikoina mua on alkanut myös kiinnostaa, mitä eri komponentit ovat. Tunnistan jo niitä. Se on tuonut tähän lisämaustetta.

Ensimmäistä kertaa Mikael osallistui robottityöpajaan 8-vuotiaana. Neljässä vuodessa hän on huomannut töidensä kehittyneen.

– Nyt teen enemmän kuution muotoisia töitä, koska ne kestävät paremmin kuin moniulokkeiset työt. Tämä on jonkin sortin avaruusalus.

Salon elektroniikkamuseossa on järjestetty lapsille talvilomaviikon työpajoja jo monena vuotena.

Tänä vuonna ohjelmassa on kaksi työpajaa. Robottikuvataidetyöpajan lisäksi keskiviikkona 19. helmikuuta pidetään 10–14-vuotiaille juotospaja, jossa kolvataan toimiva vilkkuva onnenpyörä. Pajan ohjaajina toimivat Elektroniikkamuseon ystävät.

– Tieto pajoista on levinnyt, kun olemme järjestäneet niitä jo niin pitkään. Pidämme niitä talvilomalla, syyslomalla ja kesäloman alkaessa. Halukkaita on aina enemmän kuin mukaan mahtuu, kertoo Salon elektroniikkamuseon tutkija Leena Järvelä .

Robottikuvataidetyöpajassa oli tällä kertaa 17 osallistujaa ja tämän päivän juotospajassa 14. Mukaan on ilmoittauduttava etukäteen.

Robottikuvataidetyöpajan ohjaajana on toiminut jo monena vuonna kuvataideartesaani Hanna-Kaisa Sulavuori-Kettula. Hän on saanut huomata, että työpajassa jokaisen lapsen luovuus puhkeaa kukkaan.

– Koskaan ei ole tapahtunut sellaista, että joku ei olisi keksinyt, mitä alkaa tehdä, hän vakuuttaa.

Materiaalina työpajoissa käytetään Salon elektroniikkamuseon varastoissa olevia komponentteja, joita se sai Nokian monitoritehtaan NDP:n lopetettua toimintansa. Museo on saanut komponentteja muinakin lahjoituksina. Samoja materiaaleja on käytetty myös aikuisten korukursseilla.

Loppuviikosta elektroniikkamuseossa ei ole erikoisohjelmaa, mutta se on avoinna normaalisti torstaina ja perjantaina klo 11–17 ja lauantaina klo 11–15. Alle 18-vuotiaat pääsevät museoon ilmaiseksi.

– Elektroniikkamuseossa käy paljon lapsia ja koululuokkia, Leena Järvelä kertoo.

Lapsia kiinnostaa museossa erityisesti mahdollisuus pelata vanhoja videopelejä.