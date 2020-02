Salon Klubitalon taideryhmän näyttely ravintola Bizarren yläkerrassa esittelee yhteensä 29 eri tekniikoin toteutettua teosta. Taidepaja on Salon kansalaisopiston ryhmä, joka toimii matalan kynnyksen mielenterveystyötä tekevällä Klubitalolla kuvataiteilija Satu-Maaria Mäkipuron ohjauksessa.

Salolaiselta Sauli Leskiseltä ovat näytteillä valokuvat Risunainen ja Nowhere, tekstiilityöt Nimetön ja Ikkuna sekä kirjaveistos Unfold.

– Olen halunnut kokeilla erilaisia työtapoja ja käyttänyt erilaisia tekniikoita, hän kertoo.

Kaksi omaakin taidenäyttelyä pitänyt Leskinen korostaa Klubitalon taideryhmän merkitystä.

– Yksin ei tulisi tehtyä niin paljon ja monet työt olisivat jääneet tekemättä ilman taideryhmää. Ryhmän tuki ja henkilökohtainen ohjaus ovat auttaneet synnytystuskissa ja muissa pähkäilyissä, hän korostaa.

– Aina ei itse näe omia mahdollisuuksiaan, joten on tärkeää saada opastusta toteutukseen ja jakaa ideoita toisten kanssa.

Vuoden verran taidepajaan osallistunut salolainen Marianne Mylly kehuu toimintaa mielekkääksi.

– Sen ansiosta on päässyt lähtemään kotoa ihmisten ilmoille ja saanut tehtyä jotain näkyvää, hän kiittelee.

Mylly on harrastanut pitkään käsitöitä, mutta kuvataide oli hänelle uusi maailma, joka avautui pikkuhiljaa.

– Alkuun pääsy oli hankalaa, mutta Satu-Maaria on ohjannut eteenpäin, kun tekemiseen on tullut joku lukko.

Näyttelyssä on esillä kaksi Myllyn teosta. Pyörteissä on akryylimaalaus puulle. Tarinapuut -teoksessa on käytetty lisäksi kirjan sivuja. Tekstiilialan artesaani on siirtymässä siveltimen käytöstä tekstiilitaiteen puolelle.

– Se kiinnostaa, sillä tekstiili tuntuu enemmän omalta materiaalilta. Sitä haluan työstää jatkossa, Mylly toteaa.

Klubitalon taide- ja kulttuuriprojekti alkoi vuonna 2017, mutta on nykyään pysyvä osa toimintaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn ja Salon kaupungin rahoittamana.

– Taidepaja kokoontuu kerran viikossa kolmisen tuntia, mutta meillä on Asemakadulla myös erilliset taidetilat, joita saa käyttää ohjatun ajan ulkopuolella, Klubitalon johtaja Satu Meriläinen kertoo.

– Avustamme tarvittavan välineistön ja materiaalien hankinnassa. Osallistujilla on pieni omavastuu maksettavanaan.

Taidepajan toiminnassa alusta asti mukana ollut Sauli Leskinen aloitti kuvataiteen harrastamisen jo vuosia sitten keskittymällä maalaamiseen ja piirtämiseen.

– Kun ne eivät ole aina lähteneet vetämään, olen etsinyt uusia ilmaisumuotoja ja tehnyt myös kolmiulotteista taidetta sekä installaatioita.

Viime vuonna Leskinen alkoi valokuvata. Näyttelyyn valittujen otosten kohteena on ollut luontoon kuvausta varten rakennetut installaatiot.

– Olen vaeltanut luonnossa etsimässä sopivia kuvauspaikkoja materiaali mukanani, Leskinen kertoo.

Taidepajan joka keväisen taidenäyttelyn järjestämiseen osallistuu koko Klubitalo. Satu-Maaria Mäkipuro suunnittelee, että näyttelyä uudistetaan maaliskuussa ja vaihdetaan osa töistä.

Mielikuvia mielen kuvina -näyttely Bizarren (Helsingintie 2) yläkerrassa 28.3. asti. Avoinna ti–pe klo 11–18 ja la klo 11–16.