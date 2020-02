Salon nuorisotiloihin etsitään säästösyistä vapaaehtoisia ohjaajia

Salon nuorisopalvelut joutuvat tänä keväänä miettimään säästökeinoja kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi. Viimeisessä kaupunkitiedotteessa kerrottiin, että nuorisotiloille etsitään yhdistyksiä vastaamaan ohjaustehtävistä vapaaehtoistyönä.

– Vielä toistaiseksi puhelin ei ole soinut kertaakaan, eikä sähköposti ole kilahtanut tämän asian tiimoilta. Hakuaikaa on kuitenkin vielä jäljellä 14. helmikuuta saakka, toteaa nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen.

Haussa on yhdistyksiä, jotka voisivat ottaa kokonaan vastatakseen jonkin nuorisotilan ohjaustoiminnan. Ohjaajia on oltava kerrallaan paikalla kaksi, Steissillä vähintään kolme.

– Emme etsi yksittäisiä henkilöitä sieltä täältä, vaan toiveena olisivat yhdistykset, jotta ohjaajina olisivat viikosta toiseen samat kasvot. Ohjaaja ei voi vaihtua joka ilta, koska kyse on kuitenkin luottamuksellisesta suhteesta, Paananen korostaa.

Salon nuorisopalveluissa työskentelee tällä hetkellä 10 nuoriso-ohjaajaa. Tällä väellä pystytään pyörittämään 11 nuorisotilan toimintaa: Halikon, Inkereen, Muurlan, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Märynummen, Perniön, Suomusjärven ja Särkisalon nuorisotilaa sekä keskustan Steissiä. Myös Angelniemellä, Teijolla, Vartsalassa ja Hajalassa on nuorisotilat, joita yhdistykset pitävät avoinna yhtenä iltana viikossa nuorisopalveluilta saamaansa pientä korvausta vastaan.

Tänä vuonna kaupungin nuoriso-ohjaajien määrä vähenee kahdella, koska kaupunginvaltuusto päätti viime syksynä budjettikokouksessaan, että kahta määräaikaista nuoriso-ohjaajaa ei vakinaisteta.

– Opetuslautakunta hyväksyi jo vakinaistamisen, mutta kaupunginjohtajan esityksessä sitä ei enää ollut mukana, Paananen sanoo.

Määräaikaisten nuoriso-ohjaajien työsuhde päättyy kesäkuun lopussa. Nuorisopalveluiden on siis syksyyn mennessä pakko keksiä muita keinoja toiminnan pyörittämiseen.

– Jos vapaaehtoistyöhön lähteviä yhdistyksiä löytyy, asiassa päästään eteenpäin. Mutta meillä ei ole varaa antaa näille yhdistyksille edes sitä pientä korvausta, joka Angelniemen, Teijon, Vartsalan ja Hajalan nuorisotiloilla annetaan, Paananen muistuttaa.

Paananen toteaa, että vapaaehtoiset ohjaajat tarvitsevat työhön koulutusta, jotta nuorille turvataan laadukkaat ja turvalliset palvelut.

– Tämä tulee myös toteuttaa olemassa olevilla resursseilla.

Paananen korostaa, että nuoriso-ohjaajan työ on vaativa kasvatustehtävä. Nuorisotilan ohjaaja voi olla nuorelle ratkaisevan tärkeä aikuiskontakti.

– Siksi harmittaa, kun vastaan tulee sellaista ajattelua, että sitä työtä voi tehdä kuka tahansa, tai eivätkö nuoret pärjää keskenään.

Nuorisopalvelupäällikkö ymmärtää kaupungin säästämistarpeet, mutta hän ei lähtisi säästämään nuorisotiloista.

– Nuoriso-ohjaajan työ on ennaltaehkäisevää työtä. Uskon, että siihen satsaamalla syntyy säästöjä, koska sen avulla voidaan välttyä myöhemmiltä korjaavilta toimenpiteiltä, jotka ovat huomattavasti kalliimpia.

Entä sitten, jos vapaaehtoisia yhdistyksiä ei löydy?

– Sitten minun täytyy virkavastuullisena ehdottaa jotakin muuta. Sitten on lähdettävä esittämään jostakin nuorisotilasta luopumista, mikä on kurjaa, koska jokaiselle nuorisotilalle on tarvetta, Paananen sanoo.

– Lisäksi meitä sitoo kaupunkistrategia, jonka mukaan vanhoissa kuntakeskuksissa tulee olla lähipalvelut, joihin nuorisotila kuuluu. Halikko on vanhoista kuntakeskuksista ainoa, jossa on useampi kuin yksi nuorisotila.

Yksi säästämiskeino olisi supistaa nuorisotilojen aukioloaikoja. Steissi ja Perniön Narikka ovat avoinna neljänä päivänä viikossa ja muut kahtena päivänä.

– Jos aukioloaikoja vielä lyhennetään, silloin täytyy jo miettiä, kannattaako kaupungin ylläpitää niin vähän käytettyä tilaa. Nuoret itse toivoisivat meiltä lisää aukioloaikoja, Paananen summaa.